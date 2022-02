​El Rayo Vallecano elimina al Mallorca y llega a unas semifinales de la Copa del Rey después de 40 años Los madrileños no habían llegado tan lejos en Copa desde la semifinal que acabaron perdiendo en 1982 contra el Sporting de Gijón Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:26 h (CET) Hubo proeza y habrá nueva cita copera. El Rayo Vallecano continúa enganchado a la Copa del Rey y jugará la segunda semifinal de su historia en esta competición tras ganar por 1-0 al Mallorca. El tanto de penalti anotado por Trejo al término de la primera parte fue suficiente para meter al equipo en la siguiente ronda, que será a partido doble contra un equipo todavía por determinar, a la espera de lo que diga el sorteo en los próximos días.



Se trata de una cita memorable, y es que los madrileños no habían llegado tan lejos en Copa desde la semifinal que acabaron perdiendo en 1982 contra el Sporting de Gijón. Ante este panorama, ya circulan por las casas de apuestas españolas los primeros pronósticos en torno a cuál será el rival del Rayo el próximo 9 o 10 de febrero en el partido de ida. Las opciones son el Valencia, la Real Sociedad, el Betis, el Bilbao y el Real Madrid. Una vez resuelto este tramo clasificatorio, las principales cuotas estarán centradas en averiguar si los rayistas serán capaces de progresar en la eliminatoria y si será posible celebrarse en Vallecas el pase a la final.

No fue el de anoche un encuentro fácil para los locales. El Estadio de Vallecas recibía a un Mallorca que, pese a situarse en liga a nueve puestos del Rayo, no quiso asumir el papel de equipo inferior en los primeros compases del partido. Los bermellones acudían además con el estímulo de alinear a sus tres nuevas incorporaciones de este mercado de invierno: Rico bajo los palos, González en la media y Muriqi en la delantera. El equipo visitante se plantó en el campo con los deberes hechos, después de que el pasado mes de noviembre cayera por 3 goles a 1 frente al conjunto rayista en competición liguera. De este modo, la consigna estuvo clara desde el comienzo: una defensa ordenada; un esfuerzo denodado por anular el juego de la cabeza pensante rival, Óscar Trejo; y un menú incisivo de contraataques a distancia.

Con este planteamiento de base, el Mallorca consiguió abrir el marcador en el minuto 11 con un gol de Ángel en posición antirreglamentaria tras una excelente asistencia de Kang-In Lee. No sólo no subió al electrónico por fuera de juego, sino que sirvió además para que el Rayo comenzase a entrar en el partido de una manera más clara. El conjunto local tuvo en su banda izquierda un filón de oportunidades que Álvaro García supo explotar casi constantemente, a golpe de buenos centros al área. Los de Iraola fueron quedándose progresivamente con el dominio del encuentro, no exento de alguna llegada peligrosa del Mallorca, como la protagonizada por un cabezazo de Maffeo que casi acaba en gol.

Hubo que esperar hasta el minuto cuarenta y cuatro para mover el marcador. El juego de Trejo en el último cuarto de cancha fue determinante para que el Rayo encontrara más accesos de cara a portería. El mediocentro ofensivo filtró un buen pase a Álvaro García, que en un intento de revolverse dentro del área fue derribado con falta por el central Russo. El penalti fue materializado por Trejo y el 1-0 planteaba así un escenario claramente a favor de los rayistas, que acabaron el primer tiempo con un 60% de posesión.

El descanso no dejó variación alguna en las alineaciones. La inercia de la primera mitad siguió instaurada en este segundo tramo del partido, y es que a los tres minutos de juego un paradón in extremis de Sergio Rico evitaba que un testarazo de Guardiola en el área pequeña supusiera el 2-0 para el Rayo. Continuaban los vallecanos aprovechando el aire de dominio frente a un Mallorca que no mostraba indicios de reactivarse. De hecho, un disparo de Palazón ajustadísimo al palo derecho de Sergio Rico pudo ser nuevamente el segundo ya en el minuto 55.

A partir de ahí, el Mallorca se vio obligado a mover el banquillo. García Plaza dio entrada al terreno de juego a Salva Sevilla, Rodríguez y Hoppe en un intento de renovación que modificara el planteamiento inicial. La verticalidad del equipo se vio reforzada desde ese momento, pero no bastó para contener la sed de goles del Rayo, que llegó a sumar trece remates hasta que el árbitro pitara el final del partido en el minuto 99. El Rayo Vallecano alcanza así el pase a las semifinales por segunda vez en su historia. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El Rayo Vallecano elimina al Mallorca y llega a unas semifinales de la Copa del Rey después de 40 años Los madrileños no habían llegado tan lejos en Copa desde la semifinal que acabaron perdiendo en 1982 contra el Sporting de Gijón El trofeo de la Solheim Cup inicia su viaje Esta competición tendrá lugar por primera vez en España del 18 al 23 de septiembre de 2023 Andrés Iniesta se une a ifeel para promover la salud mental en el mundo laboral El histórico centrocampista sufrió en 2009 una depresión, después de ganar la Champions League, La Liga y la Copa con el Barça, de la que siempre ha hablado abiertamente Jesús Ferreiro, Presidente de la Fundación Titanic: “¿Es Rafa Nadal un extraterrestre?” Nos ha demostrado, una vez más, que con esfuerzo, mucho esfuerzo, coraje, fe e inteligencia, se puede conseguir casi todo Tu deporte me ayuda 2022 La convocatoria se abre el 1 de febrero y se clausura el 30 de octubre de 2022. La inscripción es totalmente gratuita