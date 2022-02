Filmeeventos y sus servicios punteros en el sector audiovisual

Si hay una empresa que ofrece un servicio audiovisual completo y que puede abarcar diferentes áreas ese es Filmeeventos. Desde producciones audiovisuales en Galicia, a la realización de videoclips, directos, canales de youtube, y, en definitiva, eventos de todo tipo.

Vídeos de calidad 4k

Desde Filmeeventos realizan vídeos de calidad en 4k, perfectos para todo tipo de ocasiones, desde eventos corporativos, a algunos destinados a bodas, celebraciones, festivales, etc. Uno de los puntos fuertes es que cuentan con los equipos más punteros que se pueden encontrar en la actualidad en el sector. Cámaras de acción, drones, cámaras 4k, etc. Todo ello para ser capaces de ofrecer la máxima calidad de imagen también en rodajes subacuáticos, para planos aéreos, etc.

Solo grabación

En cuanto a los servicios que ofrecen, con más detalle, vemos que uno de ellos es el de grabación. En este sentido, para todos aquellos usuarios o empresas que requieran un servicio audiovisual pueden confiar en la experiencia de Filmeeventos. Trabajos de operador de cámara, grabación de vídeos en bruto, realización de planos con drones, fotografías, etc.

Pack audiovisual completo

Además, podrás contratar los servicios que harán que puedas recibir un pack audiovisual completo. Esta opción es perfecta si lo que necesitas es el servicio de varios operadores de cámara, de fotografía, drones, música propia, etc. Como ves, un servicio completo para tener un producto audiovisual de calidad y único, pudiendo ajustarse al máximo a aquello que necesites.

Solo edición o montaje



También podrás contratar los servicios, únicamente, de edición de vídeo o montaje de un bruto. Este servicio es posible contratarlo, independientemente de la zona en la que te encuentres de España.

Vídeos promocionales

Si lo que necesitas es que te ayuden con la realización de un vídeo promocional, en Filmeeventos cuentan con gran experiencia a sus espaldas dentro de este campo. En este sentido, destacan trabajos como los que han hecho para diversos sectores y que puedes consultar a través del portfolio con el que cuentan en su web. Para rodarlo cuentan con los mejores recursos que van desde las cámaras 4k a drones.

Videoclips

Si lo que quieres es rodar un videoclip en Galicia, esta productora puede encargarse de todo. Desde la realización del guión y la planificación, a la propia grabación y edición de la pieza. Además de la última tecnología también cuentan con los softwares de montaje más avanzados como After Effects, Premiere, etc.

Retransmisiones en directo

En determinadas acciones es importante realizar una retransmisión en directo a través de la web, las redes, etc. Para ello se requieren los equipos adecuados y aquí es donde entra en juego una agencia como Filmeeventos. Podrás realizar una excelente cobertura de un evento, grabación y emisión del directo. Sólo tendrás que ver cuáles son las opciones más adecuadas en función de lo que busques y por qué canales te gustaría hacer la retransmisión para que estos profesionales puedan plasmarlos.

Animaciones

Si buscas un producto diferente en el que se incluyan animaciones, en Filmeeventos también se encargan de este tipo de proyectos. Años de experiencia y los mejores recursos hacen que el resultado sea un producto innovador, entretenido y ajustado a las necesidades de cada marca o cliente.