Los tres nuevos rasgos del mobile gaming que las marcas han de tener en cuenta en sus estrategias digitales Solo en 2021, había en todo el mundo aproximadamente 2.700 millones de jugadores

jueves, 3 de febrero de 2022, 12:26 h (CET) El mobile gaming está demostrando ser el segmento más próspero de la industria de los vídeojuegos. Sus ingresos siguen creciendo y es un sector que se mantiene sólido a pesar de las muchas incertidumbres a las que se enfrentan las empresas hoy en día.

En términos de audiencia, el mobile gaming se ha disparado durante los últimos dos años. Sólo en 2021, según Statista, había en todo el mundo aproximadamente 2.700 millones de jugadores. Y sus ingresos, de acuerdo a Newzoo, alcanzaron el año pasado los 93.200 millones de dólares. AdColony ha elaborado un documento que analiza los principales nuevos rasgos en este sector y las diferentes formas para que las marcas pueden llegar a su público objetivo en este entorno. Entre ellos, destaca los siguientes:





1º) Los juegos para móviles llegarán al Metaverso

De acuerdo a App Annie, se estima que los juegos para mobile gamers en el Metaverso lograrán unos ingresos de 3.100 millones de dólares este año. Entre las principales razones del rápido crecimiento se apunta a un importante uso de los smartphones, especialmente durante las restricciones provocadas por el COVID, que ha hecho que los usuarios hayan podido experimentar el funcionamiento del metaverso.

Además se han convertido en herramientas clave para el mobile gaming, ya que sus funcionalidades les permiten a los usuarios formar parte de esas nuevas plataformas e interactuar en tiempo real a través de sus avatares virtuales en ellas y a atraer a más público a jugar en ellas. También es importante señalar el creciente despliegue del 5G y sus grandes autopistas de datos para que puedan circular adecuadamente los smartphones con altas prestaciones y todas sus capacidades.

Junto a esto, también se ha visto como un factor clave para este crecimiento del mobile gaming en el Metaverso, el aumento de los juegos play-to-learn, -aquellos en los que los usuarios juegan para poder ganar dinero a través de diferentes activos digitales como las criptomonedas, los tokens o los criptoactivos coleccionables únicos, más conocidos como NFTs o Non Fungible Tokens.

2º) La publicidad in-app seguirá siendo clave para la retención de los usuarios

Los cambios en el identificador para anunciantes de Apple (IDFA) han modificado la forma de ver la publicidad en las apps. Este hecho está provocando un paso al modelo híbrido para la monetización de las apps. Así como también para la retención de jugadores, especialmente teniendo en cuenta que, por un lado, menos del 5% de estos realizan compras directas desde una app. Y que por otro, la mayoría de estas se realizan en los juegos Hyper casual, como por ejemplo, Pac-Man o Candy Crush. Que se caracterizan por ser sencillos, tanto en su diseño como en su desarrollo, porque suelen ser gratuitos y cuentan con una muy buena tasa de retención de los usuarios, con cifras superiores al 30%.

Al mismo tiempo se señala, según el último estudio realizado por AdColony sobre el Mobile Gaming en España, que la mayoría de los jugadores (78%) prefieren ver anuncios de vídeo con recompensa para conseguir ventajas y avances en el juego antes que pagar dinero. Y que los usuarios recuerdan mejor los anuncios de vídeo cuando los han visto en su smartphone (51%), en vez de en la televisión (35%). Sin embargo, un 27% de los usuarios están dispuestos a pagar para poder seguir disfrutando del juego. Además, este entorno permite la publicidad multiformato donde además del video, existen nuevos formatos como native y audio.

3º) Android será una prioridad

Durante mucho tiempo, los desarrolladores de juegos han dedicado la mayor parte de su tiempo a la optimización para dispositivos iOS. Y como consecuencia de ello, las características principales de estos, su jugabilidad, operatividad del hardware…, se optimizaban para estos dispositivos. Sin embargo, muchos desarrolladores empezarán a dar prioridad a Android. Sobre todo, teniendo en cuenta la cambiante dinámica de lograr que un juego se distribuya en iOS. Y que cada vez más la agregación de una audiencia se ha vuelto significativamente más difícil y más cara que hace un año en ellos.

En línea con lo anterior, este crecimiento de Android está directamente relacionado con el hecho de que los desarrolladores prefieren este ecosistema por razones socio-demográficas. Y hoy es un sistema operativo omnipresente en los países en desarrollo, sobre todo en la India, donde Apple sólo tiene sólo una cuota del 5% del mercado de smartphones.

Para Ishaq Platero, Regional Manager para Europa de Adsmovil, partner exclusivo de AdColony en el mercado español "es muy importante que las marcas vayan adoptando las últimas novedades disponibles en el canal mobile gaming como puede ser los formatos nativos o el audio in-game, al mismo tiempo que van desarrollando una estrategia de comunicación adaptada a las características propias de este entorno que lo ha convertido en una fuente de inventario premium para las marcas"

