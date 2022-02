​37 Guía Vinos Gourmets 2022 2.500 bodegas citadas, 4.295 vinos calificados, de los cuales 3.460 han sido catados a ciegas Jaime Ruiz de Infante

La Guía Vinos Gourmets (GVG) informa sobre las tendencias del mundo del vino, junto con la importancia del terruño, el empleo de distintos métodos en su elaboración o el ascenso de los vinos blancos, cuya calidad sigue en auge.



La GVG se divide en 3 partes:

La primera, con información sobre la actualidad del mundo vinícola, una práctica clasificación de vinos que han obtenido 90/100 puntos por escala de precios desde 5 hasta 30 euros, y un didáctico artículo sobre vinos extranjeros de la Toscana y sus alrededores.

Una segunda parte, ofrece datos sobre Denominaciones de Origen con sus respectivos mapas, vinos de Pago, de Calidad, de la Tierra, Comarcas vinícolas y otras elaboraciones divididas por Comunidades Autónomas.

La tercera, recoge aspectos sobre la elaboración de los distintos tipos de vino, aromas y sabores que se pueden encontrar en cada botella, ferias del sector, centros de enseñanza, y unos interesantes índices: bodegas con hotel, con restaurante junto con todas las bodegas y vinos comentados.

Los 25 mejores vinos de 2022

Tras la valoración de los citados 3.460 vinos, 25 de ellos han despertado una sensación especial en los miembros del Comité de Cata que les han otorgado 99 sobre 100 puntos:



Aalto PS 2018 (Aalto Bodegas y Viñedos) DO Ribera del Duero

(Aalto Bodegas y Viñedos) DO Ribera del Duero Alabaster 2019 (Teso La Monja) DO Toro

(Teso La Monja) DO Toro Benjamín Romeo Colección nº1: Parcela La Liende 2018 (Bodega Contador) DOCa La Rioja

(Bodega Contador) DOCa La Rioja Capuchino Palo Cortado Vors (Osborne) DO Jerez-Xérès-Sherry

(Osborne) DO Jerez-Xérès-Sherry Conde de Aldama Palo Cortado (Bodegas Yuste) DO Jerez-Xérès-Sherry

(Bodegas Yuste) DO Jerez-Xérès-Sherry Dalmau 2017 (Marqués de Murrieta) DOCa Rioja

(Marqués de Murrieta) DOCa Rioja Dominio de Atauta San Juan 2016 (Bodegas Dominio de Atauta) DO Ribera del Duero

(Bodegas Dominio de Atauta) DO Ribera del Duero Don PX Convento Selección 1955 (Bodegas Toro Albalá) DO Montilla-Moriles

(Bodegas Toro Albalá) DO Montilla-Moriles Don PX Convento Selección 1958 (Bodegas Toro Albalá) DO Montilla-Moriles

(Bodegas Toro Albalá) DO Montilla-Moriles La Faraona 2019 (Descendientes de J. Palacios) DO Bierzo

(Descendientes de J. Palacios) DO Bierzo Marqués de Poley Amontillado Selección 1951 (Bodegas Toro Albalá) DO Montilla-Moriles

(Bodegas Toro Albalá) DO Montilla-Moriles Mas de la Rosa 2018 (Familia Torres) DOCa Priorat

(Familia Torres) DOCa Priorat Montearruit Amontillado Viejísimo Saca Única 2021 (Gracia Hnos.) DO Montilla-Moriles

(Gracia Hnos.) DO Montilla-Moriles Noé Vors (Bodega González Byass) DO Jerez-Xérès-Sherry

(Bodega González Byass) DO Jerez-Xérès-Sherry Pendón de la Aguilera 2014 (Bodegas Dominio de Cair) DO Ribera del Duero

(Bodegas Dominio de Cair) DO Ribera del Duero Pesus 2016 (Bodegas Hnos. Sastre) DO Ribera del Duero

(Bodegas Hnos. Sastre) DO Ribera del Duero Pingus 2018 (Dominio de Pingus) DO Ribera del Duero

(Dominio de Pingus) DO Ribera del Duero Sierra Cantabria CVC -cosechas 2007, 2010 y 2012 (Viñedos Sierra Cantabria) DOCa Rioja

(Viñedos Sierra Cantabria) DOCa Rioja Sierra Cantabria Mágico 2018 (Viñedos Sierra Cantabria) DOCa Rioja

(Viñedos Sierra Cantabria) DOCa Rioja Termanthia 2014 (Bodega Numanthia) DO Toro

(Bodega Numanthia) DO Toro Teso La Monja 2017 (Teso La Monja) DO Toro

(Teso La Monja) DO Toro Tío Pepe Cuatro Palmas (Bodega González Byass Jerez) DO Jerez-Xérès-Sherry

(Bodega González Byass Jerez) DO Jerez-Xérès-Sherry Tradición Amontillado Vors (Bodega Tradición) DO Jerez-Xérès-Sherry

(Bodega Tradición) DO Jerez-Xérès-Sherry Vega Sicilia Único 2012 (Bodegas Vega Sicilia) DO Ribera del Duero

(Bodegas Vega Sicilia) DO Ribera del Duero Viña El Pisón 2019 (Viña El Pisón) Otros vinos





Edita: Grupo Gourmets 1.288 páginas. Venta en Librerías, quioscos, tiendas especializadas y grandes superficies.

