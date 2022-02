GN sigue apostando por la sostenibilidad Comunicae

miércoles, 2 de febrero de 2022, 11:39 h (CET) Energi Danmark ha firmado un acuerdo para la construcción de un nuevo parque solar que abastecerá a Grupo GN y a otras 11 empresas. Este acuerdo de compra de energía permite que más empresas pueden unirse y contribuir a la transición verde. Gracias a estos acuerdos los consumidores participan activamente en potenciar el uso de energías renovables . Gracias a este acuerdo, Grupo GN y otras 11 empresas unen sus fuerzas y agrupan su demanda de electricidad El acuerdo de compra de energía marca un paso importante hacia uno de los objetivos de sostenibilidad de la compañía para 2025: ser climáticamente neutrales en sus operaciones (lo que significa reducir a cero las emisiones de carbono de “alcance 1 y alcance 2”). Lograr este objetivo pasa por modificar la forma de alimentar energéticamente sus espacios, pasando a hacerlo mediante energías renovables gracias a este tipo de acuerdos. Durante los próximos años, Grupo GN desarrollará soluciones similares centrándose inicialmente en los centros de fabricación.

Ser un ejemplo en el camino hacia la transición verde

En 2021, Grupo GN y las otras 11 empresas han delegado en Energi Danmark y le han dado potestad para formalizar un acuerdo con una compañía de desarrollo de nuevas energías renovables, Better Energy, en relación a la construcción de un parque solar en Northem Jutland. El proyecto cumple con todos los requisitos de ubicación, fecha de puesta en marcha y precio. Better Energy, responsable de la construcción de la planta solar, también muestra su satisfacción con el acuerdo.

“Las empresas pueden marcar una gran diferencia en la transición ecológica al exigir energía limpia. Al agrupar su demanda de electricidad, estas 12 empresas diferentes están dando ejemplo con su compromiso. Su demanda conjunta de energía renovable, nueva y adicional, es lo que se necesita para alcanzar los objetivos climáticos”, afirma el vicepresidente ejecutivo de Power Solutions en Better Energy, Peter Munck Soe-Jensen.

GN conseguirá un impacto duradero – y ahorrando costes

Con este acuerdo, GN y las otras 11 empresas que participan en el acuerdo han delegado en Energi Danmark para conseguir sus objetivos. Esto significa que Energi Danmark se encargará de toda la instalación, es decir, el contacto con la empresa que desarrolla el proyecto, el suministro de electricidad y la gestión de riesgos. Como resultado, las empresas participantes obtienen un acuerdo sencillo y claro basado en su consumo real, ya que Energi Danmark también gestiona el equilibrio entre consumo y producción.

David Wenblom, responsable encargado de suministros de GN, afirma que “esta iniciativa es un gran ejemplo de cómo GN puede impactar de forma real y duradera en la sostenibilidad ambiental y, al mismo tiempo, ahorrar significativamente en los costes. Al firmar este acuerdo de compra de energía, a largo plazo, GN asegura un precio por kWh un 50% por debajo del precio de venta medio de 2021. El precio del acuerdo se fija por un periodo de 10 años, lo que brinda a GN tranquilidad financiera en un mercado volátil, el de la energía, con aumentos de precios dramáticos en la actualidad”.

Se prevé que el parque solar esté listo en el primer trimestre de 2023

La ubicación del nuevo parque solar está pendiente de aprobación final. Se espera que esté terminado en el primer trimestre de 2023 y que produzca aproximadamente 70.000 MWh anuales para alimentar a las 12 empresas participantes con energía renovable, incluidos los centros de Ballerup y Praesto de Grupo GN, lo que equivale al consumo de electricidad de aproximadamente 18.000 hogares.

