Pizziosa, la franquicia de pizzería escogida por el Informe de Perspectivas 2022 de Tormo Franquicias

martes, 1 de febrero de 2022, 10:34 h (CET) La franquicia de productos italianos destaca en su sector por su digitalización, calidad y autenticidad y su proyección de futuro En el último informe elaborado por Tormo Franquicias Consulting y Franquicias Hoy sobre la perspectiva de crecimiento de empresas franquiciadoras para este 2022, aparece destacada en el subsector de comida italiana la empresa mallorquina Pizziosa por su componente digital y afianzamiento en el servicio delivery y take away, apuesta en calidad y automatización a través de maquinaria italiana de última generación.

“Para 2022 tenemos unas expectativas apasionantes, estamos en plena acción de expansión de la franquicia con negociaciones muy cercanas al cierre para estar presentes en varias CCAA de España, que por orden de maduración serán Valencia, Andalucía, Madrid y Cataluña. El modelo de Pizziosa, basado en el maridaje de un producto delicado y de gran excelencia, conjuntamente con nuestra innovación desde el punto de vista de producción como de digitalización, permiten a nuestros futuros franquiciados obtener un modelo de ajustada inversión y con grandes retornos”, asegura el director general Tolo Gomila con amplia experiencia en el sector empresarial y Horeca.

La enseña inspirada en el precursor del Take Away y el delivery en Italia hace más de 50 años, Mario Simeone, asesor del desarrollo de marca, ha servido para crear una estructura robusta, visionaria con una fuerte apuesta en I+D+i que se traduce en simplificar los tiempos de elaboración de masas respetando la calidad de la pizza clásica italiana.

Pizziosa, tal y como asegura, su CEO Tolo Gomilia, se presenta a este nuevo año con un proyecto de franquicia maduro y afianzado, con unos resultados EBITDA muy interesantes para inversores que busquen diversificar capital o emprendedores que quieran un concepto de autoempleo de fácil gestión y con soporte global de la central franquiciadora.

El grupo Gomila Group Investment que gestiona la empresa de Pizziosa ofrece dos modelos personalizados en función de los objetivos empresariales de cada perfil, centrando su desarrollo corporativo en las principales ciudades de provincia:

Pizziosa Restaurante que requiere de una inversión de 75.805 euros, de los cuales el canon de entrada es de 15.000 euros, y es necesario pagar un royalty de publicidad de 1,5 % y un royalty de franquicia del 5 % sobre ventas mensuales. Pizziosa Take Away & Delivery donde la inversión es de 53.000 euros, con un canon de entrada también de 15.000 euros, y un royalty de publicidad y de franquicia igual que el anterior.

