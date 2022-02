Las razones por las que se debería tener un título de inglés según The Academy Comunicae

martes, 1 de febrero de 2022, 06:03 h (CET) En la actualidad casi siempre se habla sobre la importancia de manejar más de un idioma. Sin embargo, pocas veces se discute lo relevante que es tener una titulación para garantizar estos conocimientos a terceros. Es por ello que en la academia de inglés, The Academy en Granada expone las razones por las que se debería tener un título en inglés, ya que de esta manera será posible convencerse a uno mismo de empezar a prepararse para obtener uno durante el 2022 ¿Por qué decidirse por el inglés frente a otros idiomas?

Para aclarar el por qué en la actualidad estudiar inglés es más ventajoso que aprender otros idiomas, hay que evaluar el panorama de las últimas décadas. Esto se debe a que la globalización económica y el internet han eliminado muchas barreras culturales, y en el ámbito 2.0 hay demasiados elementos compartidos por todos.

Los idiomas son uno de ellos, y como el inglés ya venía siendo el lenguaje de la diplomacia desde finales de la segunda guerra mundial, hoy en día está más vigente que nunca. En consecuencia, en aeropuertos, hoteles y centros comerciales de lugares turísticos este es el idioma hablado, más allá del lenguaje local.

Asimismo, en aparatos tecnológicos, contenido mediático, centros académicos de prestigio y corporaciones internacionales el inglés también es el factor común. Por este motivo al abrir un teléfono, es probable que primero esté disponible para usarse en inglés, y las otras opciones solamente están allí para quienes aún no lo han aprendido.

Por lo tanto, para no quedar en desventaja con una población adulta que ha decidido aprender inglés por conveniencia, es mejor empezar cuanto antes.

De esta manera es fácil acceder a un universo lingüístico novedoso, que realmente es un requisito implícito para poder escalar peldaños a nivel académico, profesional y personal. The Academy explica las razones más importantes:

Razones por las que tener un título de inglés

Ahora bien, "si quieres enfocarte en puntos más específicos por los que deberías tener un título de inglés, tendrás que realizar una introspección sobre los deseos, ya que solamente uno sabe qué aspiraciones tiene para el futuro personal y profesional".

Por ejemplo, si los deseos son viajar y recorrer el mundo varias veces, tener un título de inglés es una forma de probar la habilidad de comunicarse libremente en todos los lugares que se visiten.

De la misma manera, si lo que se busca es experimentar el proceso de aprendizaje que lleva a conseguir una titulación, una academia de inglés como The Academy será perfecta para lograrlo.

No obstante,los siguientes elementos son algunos aspectos que podrían ayudar para distintos planes. Los cuales suelen ir modificándose constantemente con la madurez y con el envejecimiento:

1. Es necesario para tramitar visados

Muchos países, a pesar de no tener el inglés como idioma oficial, solicitan que sus inmigrantes tengan un manejo básico del mismo. Esto debido a que saben que existen pocas posibilidades de que aprendan su lengua local en el poco tiempo que durarán en el territorio, y necesitan cerciorarse de que el individuo podrá interactuar con las agencias gubernamentales de algún modo.

En la mayoría de las ocasiones, ese es un requerimiento para visados laborales, ya que tienen fechas de caducidad y casi siempre los solicitan empleados corporativos.

2. Más oportunidades laborales dentro de España

Por su parte, España es uno de los países hispanohablantes donde el inglés forma parte de la cultura empresarial. Especialmente en los sectores más valiosos de la economía nacional.

Entonces, para conseguir oportunidades laborales con salarios rentables y con capacidad de crecimiento en una vacante competitiva, hay que tener un título de inglés.

3. Es imprescindible para trabajar en el extranjero

Si el interés está inclinado hacia trabajar en el extranjero, hay que saber que el inglés es imprescindible para conseguir un cargo. Ya que cualquier reclutador espera de un extranjero, sobre todo de un europeo, la capacidad de comunicarse con todo tipo de personas.

Por lo tanto, no importa cuál es el nivel de las aspiraciones, hay que demostrarle al empleador que el inglés forma parte del vocabulario. Incluso si se está buscando un trabajo de oficina en un país de habla hispana, como los latinoamericanos.

4. Forma parte de los requisitos de becas académicas

Una beca se otorga por excelencia, y en la actualidad nadie pretende afirmar que forma parte de un grupo selecto si no sabe inglés.

Por esa razón en la mayoría de las becas académicas de universidades locales e internacionales piden un título de inglés para cerciorarse de que el estudiante está capacitado para los desafíos de su pénsum educativo.

5. En el proceso de preparación se perfeccionan los conocimientos

Uno de los aspectos más convincentes de tomar un examen para la obtención de un título de inglés es la preparación para el mismo. Ya que cualquier aspirante sabe que tiene que entender la naturaleza práctica y teórica de la prueba.

Por ende, en el proceso de estudio se perfeccionan los conocimientos, lo cual se da gracias a un entendimiento más profundo de las reglas gramaticales que tal vez antes se ignoraban.

6. Para conseguir un ascenso profesional

Por otra parte, si existe un sentimiento de estancamiento en la carrera y se busca un ascenso, tener un título de inglés es una buena fórmula para conseguirlo.

Esto por el hecho de que el mercado laboral valora los conocimientos lingüísticos, como se explica anteriormente, y cualquier oferta externa o interna lo exigirá para una mayor remuneración económica.

¿Cuál es la mejor forma de estudiar inglés?: Academias Granada

Naturalmente, buscar un sitio especializado en la enseñanza de idiomas es lo correcto para aprender inglés, y en The Academy son la opción más conveniente para conseguirlo.

El equipo que conforma la plantilla de profesores tiene titulaciones que demuestran que su pedagogía es eficaz para la enseñanza lingüística. La experiencia que han vivido los egresados de sus programas educativos también es una garantía de esta calidad.

Asimismo, un enfoque personalizado que prioriza el proceso individual apoyándose en el interés colectivo destaca ventajosamente como una fórmula efectiva. La cual se usa puertas adentro en las clases.

Además, el sistema por niveles permite aprender lo necesario, y no lo que impone la fecha de inscripción.

Logrando así un avance más rápido en el perfeccionamiento de la escritura, lectura, pronunciación y capacidad conversacional. Los pilares para aprobar un examen de inglés.

Si el objetivo es obtenerlo durante el 2022, contactar con The Academy. Será un placer para todo el profesorado de Academias Granada guiar por el camino del aprendizaje de este ventajoso idioma.

