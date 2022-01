Los mejores en las demandas de reconocimientos de paternidad según Bufete Osuna Comunicae

lunes, 31 de enero de 2022, 17:02 h (CET) Todo el mundo sabe que cuando se está en problemas es imprescindible contar con un abogado de confianza Como el protector de los débiles y el que aboga por quienes no tienen voz, así es reconocido el abogado Fernando Osuna. Se estima que en la última década ha atendido y ganado más de 140 procesos legales relacionados con el reconocimiento paternidad.

Su popularidad se debe a sus casos contra personajes de la farándula y el mundo del espectáculo. Logró victorias en contra personalidades como Julio Iglesias, Manuel Benítez o Carlos Baute. ¿De dónde proviene este amor por las leyes?

Sus inicios

Fernando viene de una familia acomodada de Sevilla dedicada a la siembra y el cultivo de cereales y olivos. Sin embargo, su padre era abogado y el amor por las leyes supo inculcar en él. Para el año de 1981 abrieron su primera firma de abogados en su natal Écija.

Gracias a su ingenio, estudio y facilidad para expresarse, logró ganar notoriedad y poco a poco pudo abrir más sedes de su bufete. Actualmente, cuenta con 6 sedes en Madrid, Sevilla, Huelva, Badajoz, entre otros. ¿Cómo llegó a convertirse en el abogado de los que no tienen voz?

Un cambio en su visión

A mediados del 2007 Fernando atendió un caso que lo ayudó a comprender a lo que se dedicaría. Defendió a unas 1800 mujeres que aseguraban sufrir problemas de salud debida a la ingesta de un fármaco. Si bien es cierto que el tribunal desestimó muchos de esos casos, Osuna ganó algunas de las demandas.

Esta circunstancia le permitió labrarse un nombre como abogado y especializarse en pleitos relacionados con negligencias médicas. Sin duda, desde sus inicios dejó claro que quería ayudar con la profesión que su padre le había enseñado. Sin embargo, ocurrió un hecho importante que le hizo replantearse la dirección de su bufete.

En su natal Écija, mientras conversaba con un amigo, se enteró de que este pasaba por un mal momento, aunque su padre fue un terrateniente. Sin embargo, no lo había reconocido como su hijo ni obtenía ninguno de los beneficios que le correspondía. Gracias a su tenacidad, logró reunir a algunos testigos y tras varias visitas al juzgado, consiguió el permiso para exhumar el cuerpo.

Luego de realizar la prueba de ADN, lograron comprobar que este hombre era hijo legítimo. Esta victoria pronto se volvió famosa y no fueron pocas las personas que viajaban a Sevilla para contratar sus servicios.

Casos famosos ganados

Todas las historias que escuchaba de sus clientes, tenían detrás altas dosis de clasismo y machismo. Entre sus casos ganados más populares se encuentran contra el cantante Julio Iglesias, Rafael Ruiz (Cantante de los del Rio), el aristócrata José Leoncio Gonzales, el cantante venezolano Carlos Baute, el ex delantero del Barca Samuel Eto’o y el jugador famoso del Real Madrid, Paco de Gento.

También, ha ganado juicios contra personalidades reconocidas de la política, aunque no puede revelar sus nombres. Queda claro que, Fernando Osuna es un abogado con principios, los mismos que acompañan a sus diferentes firmas de abogados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Inmobiliaria Núcleo: "El asesor es una figura profesional cada vez más buscada" Tips para viajar económicamente en RENFE Estos son los mejores videojuegos del 2022 según okjuegos.es Estos son los mejores productos para el bebé según descansobebe.com Los mejores en las demandas de reconocimientos de paternidad según Bufete Osuna