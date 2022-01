Bayardo Quinto Núñez: presentación de sus tres últimas obras Las obras son una gota que cae permanente y recoge un dardo fecundo en el sentimiento Redacción

lunes, 31 de enero de 2022, 09:54 h (CET) El autor Bayardo Quinto Núñez, de estas tres obras letrísticas: a) UN HUECO EN LA MONTAÑA, publicada en el año 2021. b) EL ESPEJO ESTA DORMIDO, publicada en el año 2020 c) y ...DÉCADAS Y DÉCADAS GESTICULANTES..., publicada en el 2020. En todas las obras se dilucidan realidades de la vida, combinadas con ideas, imaginación, y pensamientos propios del autor. Narra la tragedia que sucedió en diversas épocas, ante la moderna burocratización de una sociedad sin alma. Pone la mirada de sus letras en la llaga cuyo dolor sangra, escritas en estas páginas, y en un tiempo que no necesita presentación. Es en parte, la presentación de personajes que adquieren categoría a través de la existencia, de un caótico peregrinaje repleto de angustias, de unos jóvenes, pueblo, pero al final obtuvieron el premio quedando ilesos, y como se dice, la vida continúa, la historia mala y buena queda sumergida en el pasado.

Las obras son una gota que cae permanente, y recoge un dardo fecundo en el sentimiento, para compenetrarse en los recovecosde la realidad de la conciencia. Cada versificación y/o narrativa, habita una realidad efímera de sentimientos, en el entendidoque, por antonomasia la palabra sembrada en cada obra letrística, fertiliza y ha verbalizado sobre la vida y el mundo.Inclusive , a través, de cada obra, unidastraen una mirada encarnada de virtudes, contextualizando un discurso pohético, narrativo, dónde se cierne la razón he interpretación del autor porque la del lector es de él. En todas estas jornadas de palabras como orfebre de las letras ya escritas Bayardo Quinto Núñez, fue tejiendo tramas, conversaciones sin monotonía. Sólo, el de discurrir, y donar a la humanidad unas letras más para su cultura. Conclusión, les escribo un pensamiento mío para la posteridad: “LA PALABRA ESCRITA HABLA Y PIENSA Y DEJA RESULTADOS QUE DISCURRIR…”

