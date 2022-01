Actividades de febrero 2022 en la Academia de Cine Se han programado las producciones nominadas a Mejor Película y los títulos que aspiran al Goya a Mejor Película Iberoamericana Redacción

viernes, 28 de enero de 2022, 12:16 h (CET) En el marco de la 36 edición de los Premios Goya, la Academia ha programado en febrero las producciones nominadas a Mejor Película y los títulos que aspiran al Goya a Mejor Película Iberoamericana.

El martes 8 de febrero se proyectará El buen patrón, de Fernando León de Aranoa, con 20 opciones a premio. El miércoles 9 será el día de Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, con ocho nominaciones; el jueves 10 se exhibirá Maixabel, de Iciar Bollain, con 14 posibilidades de galardón; y el viernes 11 se presentará el largometraje de Marcel Barrera, Mediterráneo, con siete nominaciones.

Todas las sesiones comenzarán a las 19:00 horas. El quinteto se completa con Libertad, de Clara Roquet, con seis nominaciones, que se emitió en enero.

Del 2 al 7 de febrero, la institución ofrece los títulos nominados al Goya a la Mejor Película Iberoamericana, reconocimiento al que optan la cinta peruana de Melina León Canción sin nombre –día 2– , el documental chileno firmado por Patricio Guzmán La cordillera de los sueños –día 3– el largometraje argentino de Paula Hernández Las siamesas –día 4– y el mexicano Los lobos, de Samuel Kishi –día 7–. Todos los pases comenzarán a las 19:00 horas.

Preestrenos de cuatro candidatas al Oscar a Mejor Película Internacional y de Competencia oficial

En colaboración con Elástica Films, el primer día de febrero, a las 19:00 horas, tendrá lugar el preestreno de Drive My Car, drama del japonés Ryûsuke Hamaguchi, basado en un cuento de Murakami, que se estrenó en el Festival de Cannes, donde se alzó con el premio al Mejor Guion. Con numerosos reconocimientos de asociaciones de críticos estadounidenses, logró el Globo de Oro a Mejor Película de Habla No Inglesa y es la candidata japonesa en los Oscar.

El director iraní Asghar Farhadi opta por tercera vez al Oscar con Un héroe –14 de febrero, también a las 19:00 h–, thriller que sigue a un preso que aprovecha un permiso de dos días para intentar solucionar el motivo por el que está en la cárcel.

En colaboración con Avalon, el 15 de febrero, a las 19:00 horas, tendrá lugar el preestreno de Un pequeño mundo, la apuesta de Bélgica a los Oscar que también salió con premio de Cannes, el FIPRESCI. Tras el pase de esta historia que cuentan la experiencia de una niña que descubre la terrible realidad del bullying, su directora, la debutante Laura Wandel, mantendrá un encuentro con el público.

También conversarán con el público Mariano Cohn y Gastón Duprat, los directores y guionistas del último preestreno del mes, Competencia oficial –día 23, a las 19:00 h–, coproducción hispano-argentina protagonizada por Penélope Cruz, Antonio Banderas y Óscar Martínez.

Homenaje a José Sámano

La Academia recuerda al productor, guionista y realizador José Sámano a través de una selección de sus películas. Pionero de adaptaciones literarias para cine, teatro –Cinco horas con Mario, La guerra de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris– y televisión, respaldó películas de Josefina Molina –Función de noche, Esquilache y Lo más natural-, Félix Rotaeta –Chatarra– y Antonio Giménez-Rico. Con este último colaboró en su adaptación cinematográfica de la novela de Miguel Delibes, Retrato de familia, cinta que presentará el periodista Iñaki Gabilondo el 22 de febrero, a las 19:00 h.

El ciclo se completa con Operación Ogro, de Gillo Pontecorvo –1 de marzo–; Esquilache –día 8–; y Hablar, de Joaquín Oristrell –15 de marzo–.

Regresa 'Series de cine'

El 21 de febrero, a las 18:00 horas, vuelve a la programación de la Academia 'Series de cine' con el primer capítulo de Operación Marea Negra, con un reparto encabezado por Álex González y Nerea Barros. Tras la emisión de este primer episodio y en colaboración con Prime Video, su director, Daniel Calparsoro, conversará con el público.

Nuevas entregas

Continúa el 'Año Berlanga' con la exhibición el día 24, a las 19:00 h. de la última película del cineasta valenciano, París-Tombuctú. Tras el pase se celebrará un encuentro con la actriz Fedra Llorente y la periodista Rosana Torres.

El capítulo de 'Los oficios del cine' está dedicado a las directoras de fotografía con la proyección de la ópera prima de Clara Roquet, Libertad –17 de febrero, a las 19:00 h–, y el posterior encuentro con la responsable de su fotografía, Gris Jordana y Pilar Sánchez (Carmen y Lola).

El documental dirigido por Inés París que da voz y pone rostro a una docena de mujeres africanas afincadas en España es el 'Otro cine' que se presenta el 25 de febrero, a las 19:00 horas. Tras el pase de Manzanas, pollos y quimeras, Inés París y María Teresa Fernández de la Vega –presidenta de la Fundación Mujeres por África, entidad que ha colaborado en esta actividad organizada por ACCIÓN (Asociación de Directores y Directoras de cine de España) y la Academia–protagonizarán un encuentro moderado por Juan Vicente Córdoba.

El Padrino cumple 50 años

