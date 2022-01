El sector digital, en línea con la CNMC, pide facilitar las inversiones y no limitar la competencia en el despliegue del 5G Según un informe, nuestro país se encuentra entre los países con altas probabilidades de lograr los objetivos marcados en temas de conectividad Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 28 de enero de 2022, 11:16 h (CET) El pasado diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) publicó su informe sobre el anteproyecto de Ley de Ciberseguridad 5G, que definirá las condiciones y los requisitos de seguridad para el despliegue de las redes de quinta generación en España.

El organismo regulador “valora positivamente” la futura norma, pero advierte al Gobierno del peligro de limitar la entrada de suministradores por “aspectos geopolíticos”, ya que se podría ver afectada las condiciones de competencia en el mercado. En este sentido, reclama una mayor concreción a la hora de determinar la entrada de agentes o la definición de riesgos.

Servimedia se ha puesto en contacto con la patronal tecnológica DigitalES y con la Fundación Cotec para analizar las valoraciones de Competencia sobre la APL de Ciberseguridad 5G.

Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES, coincide con la CNMC “en que la concreción en ciertos aspectos, así como la predictibilidad de las medidas a aplicar, reducirían incertidumbres”. Además, recalca que las aportaciones que se enviaron desde la patronal durante el proceso de consulta pública de la Ley de Ciberseguridad iban “encaminadas a procurar la máxima armonización a nivel europeo. Una armonización que se base en procesos transparentes, rigurosos y no discriminatorios para promover la innovación y el crecimiento”. La patronal tecnológica considera oportuno que “cualquier potencial medida de seguridad técnica, o cualquier esquema de certificación para los equipos, sea proporcional”.

En cuanto a los riesgos en el despliegue de esta tecnología, Albert Banchs, director adjunto de Idea Networks y miembro de los ‘100 de Cotec’, señala que “las redes 5G no entrañan más riesgos que las 4G, al contrario, el estándar 5G incorpora mejoras con respecto a 4G no solamente en cuanto a prestaciones sino en cuanto a seguridad”. Y añade que “se espera que haya bastantes fabricantes que cumplan con estos requisitos por lo que no se limitará la competencia, de tal forma que pudiera afectar negativamente al despliegue”.

Por último, desde DigitalES se cree que “España debe avanzar hacia marcos normativos pro-inversión y pro-innovación; seguir insistiendo en buscar la igualdad de condiciones para competir en esta nueva economía, con un marco fiscal más adecuado, que facilite la construcción de nuevas redes”.

En este sentido, esta misma semana el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea ha emitido un informe que señala que el despliegue de la conectividad 5G en la UE se está “efectuando de forma más lenta de lo previsto”.

En lo que respecta a España, el documento apunta que nuestro país se encuentra entre los países con altas probabilidades de lograr los objetivos marcados en temas de conectividad, aunque será necesario darle un "nuevo impulso" al despliegue de esta tecnología, que está llamada a ser la clave de la transformación digital.

