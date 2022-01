​La salud de tu cabeza Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 28 de enero de 2022, 08:20 h (CET) Se ha puesto de moda decir que el que no piensa como tú es un desequilibrado, cuando lo más probable es que el desequilibrado seas tú si piensas así de los demás. Hace tiempo que no se hablaba tanto de la salud mental como ahora por culpa de la pandemia.

Además de que la pandemia afecte a tu cuerpo, e igual vas y te mueres por su culpa, como le está pasando a tanta gente, hay personas que hablan más de la salud de tu cabeza, y de que se te está deteriorando por culpa de la covid. Los últimos datos, producidos especialmente entre jóvenes, son preocupantes.



Que si sufres angustia o ansiedad cuando te ves con la mascarilla puesta, o cualquier dolorcillo de cabeza te lleva a pensar que la covid está ahí, en vez de pensar que hayas dormido mal esa noche o que comiste tal o cual producto.

