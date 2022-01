Splash by Lo lanza la colección SS 2023

"Todo lo que aparece, aparece porque volvemos a estar juntos." Es una alegría que se palpa en el aire. Es una alegría que el equipo creativo de Splash by Lo ha querido plasmar en su colección SS 2023 Alegría, pero también exuberancia, placer y reencuentro. Un júbilo que el equipo de Splash by Lo lleva dentro y que aparece en los diseños de la nueva colección, como si la piel se vistiera de amor a la vida. Los trajes no son una segunda piel, sino los sentimientos más sinceros. Dentro de la nueva colección de Splash by Lo se encuentra el grupo “60&70 Rockstar” donde la influencia de la estética romántica vista en Jimi Hendrix es muy inspiradora. Flores grandes, terciopelo, flores kimono, paisleys y combinación de colores cálidos.Una composición estelar, elevada, con fuerza y estilo. Un diseño expansivo.

Pero hay más. En esta vida no todo es estallido. También se necesita otra conexión, otra forma de ver el mundo. Otra de las inspiraciones de la nueva colección “Naturaleza mejorada”. Reconectar, resilvestrar, aminorar la marcha… El equipo creativo de Splash by Lo habla aquí de la sencillez de sentirse rodeado por los árboles o por el mar. Un vuelta a la naturaleza, a la imperfección amable, al buen salvaje. Se da forma a esta idea con atrevimientos pictóricos tropicales y florales y nuevos estampados de piel que subliman lo silvestre, lo nacido y crecido a su flor, en libertad. La paleta de colores es vitamínica: verdes escarchados, rojos cálidos y naranjas ardientes. Y, cómo no, un planteamiento de ecodiseño con la nueva colección de ropa de playa, una refinada selección rústica de tejidos sostenibles y algodón orgánico.

Hablando de naturaleza ¿Quién no ha sentido “Deseos de Escapada”? Así se llama el siguiente grupo que muestra una energía creativa alegre y optimista con suaves multicolores y tonos pastel. Porque el tejido también tiene que hacer viajar. El objetivo de Splash by Lo es dar la posibilidad de viajar con el cuerpo y el diseño. Viaja todo lo que acompaña al ser humano. Viajar a una playa idílica puede ser también vestirse como ella. Que la piel se convierte gracias a Splash by Lo en un baño de sol. Hay una clara inspiración en la estética de los años 50, donde los diseños llevan a la orilla del mar y los estampados de palmeras y los diseños tropicales con intensos degradados están pensados para la esperanza de los ojos. Porque en los ojos empieza el futuro.

Splash by Lo también habla ahora de futuro. Habla de “Futuro iluminado”. Un grupo de diseños llenos de luz y alimentado por la esperanza del mañana, el brillo y el fulgor que han de venir, y vendrá seguro. Las nuevas tecnologías hacen pensar en futuro de sueños. El deseo de frescura hizo diseñar una paleta de colores muy jugosa, con colores brillantes solarizados, en su mayoría holográficos. En Splash by Lo han diseñado con contrastes visuales y efectos mayoritariamente sintéticos. El equipo creativo de Splash by Lo, lo consiguió con increíbles bases de Lurex y colores neón.

Y nada de lo anterior tendría sentido sin “Ilusión”, ilusión en su doble sentido. Ilusión como esperanza e ilusión como efecto, sin duda, un factor común en la moda. En este grupo muchos diseños geométricos, diseños bicolores con el negro como protagonista, texturas, grandes diseños abstractos… El equipo creativo de Splash by Lo se ha inspirado estas tendencias con el Op Art (arte óptico), que juega con las formas y el color para crear ilusiones ópticas. Unos diseños con una fuerte personalidad y muchos contrastes. Unos tejidos que vestirán cuerpo de creatividad, imaginación y, de nuevo, alegría.