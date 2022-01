La corrupción política ve su fin gracias a los 'Vengadores Apolíticos', la nueva novela de by Héctor GT Comunicae

jueves, 27 de enero de 2022, 13:18 h (CET) Seis amigos muy diferentes se unen para formar un grupo justiciero y así castigar a los gobernantes que ejercen malos valores en esta divertidísima obra que hará reír a carcajadas a los lectores ¿Cuántas veces se ha fantaseado con tomarse la justicia por la mano? ¿En controlar a los políticos para que cumplan con su palabra? El escritor by Héctor GT construye con esta idea su nueva novela Vengadores Apolíticos (Editorial Letra Minúscula), una divertidísima obra en la que seis amigos se unen para luchar contra la corrupción de los gobernantes de su ciudad y así mejorar sus vidas, que se han visto perjudicadas de una manera u otra por esta práctica de escasa moralidad.

El autor recurre a un tema tan importante y actual como es la mala gestión política y cómo afecta a los ciudadanos, pero no utiliza un vocabulario especializado. Es más, huye de la complejidad para centrarse en el humor, que es el hilo conductor de toda la obra. Esta se sitúa en un futuro no muy lejano donde se ha establecido una democracia justa, los políticos están controlados y los ciudadanos participan de forma mucho más activa, entre otras cosas. La instauración de este sistema político más transparente fue posible en el pasado gracias los Vengadores Apolíticos. Ahora, cincuenta años más tarde de aquella alocada pero acertada idea, uno de ellos accede a que lo entrevisten y narra cómo surgió el grupo y cuál fue su primera misión en su lucha contra la corruptela.

Los lectores se encontrarán a unos personajes muy cercanos y reales, tanto que les será imposible no empatizar con ellos y acompañarlos a través de sus disparatadas y divertidas aventuras. Muy pronto se sentirán uno más del grupo y se emocionarán con el estrecho vínculo de amistad que existe entre estos seis amigos que, por muy distintos que sean, siempre están ahí para apoyarse los unos a los otros y ayudarse cuando el peligro acecha.

"Es casi imposible no sentirte identificado con alguno de los personajes, pues he basado muchos de los aspectos de sus personalidades en algunos de mis amigos más cercanos. Es decir, personas reales con las que el lector empatizará, bien por parentescos propios o bien porque le recuerden a alguien de su entorno. Los protagonistas son gente corriente, trabajadora o desempleada; algunos solteros, otros con familia, con proyectos e ilusiones, con problemas familiares, etc., Como la vida misma".

El título de la obra resume en dos palabras lo que los lectores van a encontrarse: unos Vengadores ajenos a la política que, debajo de sus disfraces de estos conocidos superhéroes cinematográficos, darán un escarmiento a los políticos corruptos destapando sus trapos sucios. La puesta en acción de estos amigos, junto a los innumerables contratiempos con los que tendrán que lidiar, conseguirá sacar más de una carcajada a las personas que se asomen a las páginas de esta novela.

Además de hacer pasar un buen rato a los lectores, el autor también logrará que reflexionen sobre el peligro de las ideologías políticas y sean conscientes de que se puede llevar a cabo esta actividad con inteligencia, objetividad y sentido común, sin recurrir a las prácticas nefastas que perjudican a los verdaderos damnificados: los ciudadanos.

"Cualquier cargo público, menos los políticos, debe estudiar una oposición, cumplir una serie de requisitos, pasar una serie de pruebas, etc. Al fin y al cabo, tengan afiliados o no, el grueso de sus sueldos, dietas y miles de gastos varios los pagamos todos con nuestros impuestos. La afiliación solo sirve para pequeños gastos irrelevantes, ni siquiera para cubrir sus campañas electorales, que las pagamos entre todos sin consultarnos antes.

Evidentemente, y me da tristeza admitirlo, el libro entero es una utopía, pues los intereses partidistas no van a permitir que los controlen".

El estilo de by Héctor GT es amable, pícaro y natural, y sumado a la cotidianidad que viven estos personajes y a los momentos hilarantes a los que se enfrentan, hace de Vengadores Apolíticos una novela que el lector no podrá soltar de las manos.

Una característica muy particular que presenta la obra son las ilustraciones y fichas de los personajes, que presentan una breve descripción de cada uno de ellos y sus cualidades comunes puntuadas con estrellas como si se tratase de un juego de rol. Este aspecto es muy positivo ya que los lectores podrán identificar rápidamente a los protagonistas y conocerlos un poco más gracias a estos datos.

"Le pedí a algunos mis amigos ser modelos para los bocetos y no lo dudaron ni un segundo. Es más, se prestaron jocosamente a participar de una manera u otra en la novela. Luego, al lado de cada personaje, pensé en incorporar una ficha con una breve descripción del sujeto y puntuaciones sobre cualidades comunes, al más puro estilo juego de rol de cartas. Así ayudo al lector a visualizar, conocer e identificar rápidamente a cada personaje con sus correspondientes personalidades".

Sin duda, el autor ha creado la novela perfecta: una comedia con valores como la amistad, con unos personajes muy bien perfilados y una historia con un mensaje muy conciso que calará en la mente de todo aquel que la lea.

Vengadores Apolíticos ya está disponible en Amazon para todos aquellos lectores que quieran pasar un rato divertidísimo y ser parte del grupo de estos justicieros.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas AVON inaugura nuevas oficinas en España con un modelo híbrido de teletrabajo, open space y hot desking Allianz Partners publica una guía para un uso digital sostenible y responsable Repara tu Deuda Abogados cancela 376.231 € en Móstoles (Madrid) con la Ley de la Segunda Oportunidad The Outlet Stores Alicante inaugura su nueva tienda Adidas Outlet ERP cloud, el gran protagonista en la digitalización. Yunbit, soluciones de negocio evolutivas e imparables