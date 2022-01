Sibari Republic recopila los cuidados específicos para mantener firme, suave y tonificado el escote

El escote es una de las zonas más atractivas del cuerpo y, también, la más sensible a los cambios hormonales y los signos del envejecimiento. Sibari Republic, la firma de cosmecéutica unisex que incluye los mejores principios activos en sus productos, recopila los cuidados específicos para mantener firme, suave y tonificado el escote y los productos que no pueden faltar en la rutina diaria En esta zona, la piel tiene menos cantidad de fibroblastos, es más fina y tiende a caer. Además, no posee musculatura propia y es una de las partes del cuerpo más expuesta al sol, el viento y la contaminación, por lo que es de las que más cuidados y protección necesita.

Lo mismo ocurre con el cuello, tiende a deshidratarse por la poca cantidad de glándulas sebáceas que tiene. Produce menos colágeno y elastina, lo que se traduce en aparición de pliegues y pérdida de firmeza, y la piel es mucho más delgada y no tiene folículos pilosos, lo que la hace muy sensible.

Hay que exfoliar la piel del pecho una vez por semana para favorecer la renovación celular y eliminar pieles muertas. Así se favorecerá la absorción de otros productos cosméticos; además de dejarla muy suave y bonita. Hay que elimina las células muertas con un tratamiento exfoliante suave rico en activos hidratantes y reparadores.

Hay que practicar actividades como el pilates, las pesas o la natación, ya que estos ejercicios tienen como objetivo tonificar los músculos de los pectorales, entre otros fines.

Hay que cuidar la alimentación. Lo ideal es consumir alimentos ricos en antioxidantes y vitamina E. Por ejemplo, la naranja, la fresa y verduras verdes como la espinaca o la rúcula.

Para que el pecho no se deforme resulta esencial no subir ni bajar de peso drásticamente. Conservar la talla hará que la piel sea más elástica y que el músculo no esté flácido.

No fumar y proteger la piel del sol. Tanto el tabaco como no protegerse adecuadamente ante la exposición solar, contribuyen al envejecimiento prematuro de la piel.

Al dormir evita aplastar el pecho, siendo lo ideal dormir boca arriba. Además, los expertos también recomiendan hacerlo con algo de sujeción.

Darse duchas de agua tibia con regularidad; así la piel del pecho quedará más tonificada.

A continuación, los cosmecéuticos de Sibari Republic para incorporar en las rutinas:

Anti-pollution Cleansing Gel

Este anti-pollution Cleansing Gel está diseñado para limpiar eficazmente sin exfoliar la suciedad superficial y las células muertas de la piel. Sus ingredientes activos ayudan a mantener los poros despejados para una piel suave, libre de imperfecciones… y del odiado smog.

48,00€

Radiance Toner

Una piel fresca, limpia y suave. El sueño de cualquiera y el resultado de sumar Radiance Toner a la rutina de limpieza facial.

El tónico de Sibari Republic no solo elimina con suavidad impurezas, residuos y células muertas superficiales, sino que también equilibra los niveles de humedad naturales de la piel cerrando poros y preparando la piel para los tratamientos posteriores.

45,00€

Sérum Origin

El Sérum Origin es una fórmula para un efecto reparador e hidratante intenso que además previene líneas de expresión, signos de fatiga, evita la deshidratación, ilumina, revitaliza la piel y cuenta con una acción reparadora, rellenadora de surcos y regeneradora.

115,00€

Long-lasting hydration Calming Cream

Long-lasting hydration Calming Cream es una fórmula hidratante de larga duración. A prueba de horas infinitas y diseñada para calmar, hidratar y restaurar el equilibrio y la luminosidad a la piel. Una piel más suave y uniforme.

Combate la sequedad y elimina la piel sin brillo, deshidratada y fatigada. Indicada para piel cansada, sensible y estresada. Recomendado para hombres y mujeres.

84,00€

Acerca de Sibari Republic

Sibari Republic es una marca de cosmecéutica unisex creada por expertos científicos en el Centro Tecnológico de Álava. La firma ha aumentado la eficacia de los ingredientes activos en sus productos y todos están elaborados con materias primas puras de la mejor calidad a una concentración eficaz. Por eso los productos Sibari Republic alcanzan un efecto máximo avalado de larga duración.

La firma ha sido creada por un equipo de científicos en activo que trabajan cada día confiando en el conocimiento, el proceso tranquilo y la dedicación como única manera de conseguir los mejores cosmecéuticos.

Parque Tecnológico de Álava, Albert Einstein Kalea, 15, 01510 Miñano, Álava

