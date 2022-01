Menos del 40% de la oferta de viviendas en alquiler en España vale menos de 600€ Principales conclusiones del análisis “Impacto del bono joven según la oferta y los precios” Redacción

miércoles, 26 de enero de 2022, 12:23 h (CET) El bono joven de ayuda al alquiler llegará de forma residual a la mayoría de los jóvenes, sobre todo a los que viven en las ciudades más tensionadas de España. Es una de las principales conclusiones que muestra el análisis “Impacto del bono joven según la oferta y los precios” realizado por Fotocasa, en el que se analiza la oferta de vivienda igual o inferior a 600 euros existente en las 50 capitales de provincia españolas. Según los datos del portal inmobiliario, solo el 38,8% de la oferta de viviendas en alquiler de las 50 capitales de provincia cumplen con el límite de renta de los 600 euros.

Los menores de 35 años que vivan en Madrid, Barcelona, Valencia, Pamplona, Bilbao, Donostia y Vitoria no podrán optar al bono público referido al alquiler de 600 euros mensuales, ya que, según la oferta existente en el portal inmobiliario, el porcentaje es tan escaso que podría considerarse que no hay viviendas por debajo del precio de los 600 euros al mes dichas zonas. Aunque algunas comunidades podrán regular el límite del precio hasta los 900 euros al mes, es una cuestión que Fotocasa ya ha analizado en Madrid y Barcelona para medir su impacto, y tampoco hay oferta disponible suficiente por debajo de los 900 euros.

“Este bono no llegará realmente a los bolsillos de los jóvenes que más esfuerzo salarial realizan al pagar un alquiler, ya que esta ayuda no contempla la realidad de las ciudades más tensionadas como son Madrid, Barcelona, Valencia o las capitales vascas. Precisamente son los menores de 35 años que residen en estas ciudades los que dedican más del 55% de su salario a pagar la renta de su vivienda y por lo tanto quienes más necesitan este bono público. Sin embargo, tal y como está planteado este cheque, no podrán solicitarlo.

Desde Fotocasa creemos que sería conveniente ampliar el límite de los 900€ de renta y que se aplicase según el esfuerzo salarial que realiza cada joven. Además, este bono público solo sería un respiro temporal (para muy pocos), ya que no solucionaría el verdadero problema de raíz: la temporalidad, inestabilidad y precariedad laboral de los menores de 35 años de nuestro país. Este debe ser solo el primer paso mientras se ataca el problema de base: la escasez de vivienda en alquiler. Es necesario ampliar el parque de vivienda en renta y fomentar el aumento de la vivienda asequible de alquiler. Esto incrementaría la oferta en nuestras grandes ciudades, siendo una medida que beneficiaría la contención de los precios y el enfriamiento del mercado cuando fuese necesario por parte de la administración”, explica María Matos, directora de Estudios y Portavoz de Fotocasa.

Capitales de provincia con oferta entre 0% y 4%

Ocho capitales de provincia cuentan con una oferta por debajo del 4 por ciento que cumpla con los requisitos de bono joven: Pamplona/Iruña (0.0%), Bilbao (0.5%) Barcelona capital (0.8%), Donostia/San Sebastián (0.8%), Madrid capital (1.4%), Palma de Mallorca (1.7%), Vitoria/Gasteiz (2.4%) y Valencia capital (3.6%).

Capital de Provincia Porcentaje igual o menor a 600€/mes Precio mensual vivienda 80m² - diciembre 2021 Pamplona 0% 818€ Bilbao 0,5% 1.046€ Barcelona capital 0,8% 1.345€ Donostia - San Sebastián 0,8% 1.340€ Madrid capital 1,4% 1.186€ Palma de Mallorca 1,7% 929€ Vitoria - Gasteiz 2,4% -

Capitales de provincia con oferta entre el 10% y 20%

Las ciudades de Sevilla capital (12.9%), Málaga capital (13.2%), Segovia capital (17.3%), Girona capital (18.8%), Las Palmas de Gran Canaria (19.1%) y Alicante / Alacant (19.6%) tan solo poseen una oferta de entre el 10% y 20% de viviendas en alquiler igual o menor a los 600 euros para poder solicitar el bono joven.

Capital de Provincia Porcentaje igual o menor a 600€/mes Precio mensual vivienda 80m² - diciembre 2021 Sevilla capital 12,9% 812€ Málaga capital 13,2% 808€ Segovia capital 17,3% 658€ Girona capital 18,8% 859€ Las Palmas de Gran Canaria 19,1% 854€ Alicante / Alacant 19,6% 686€

Capitales de provincia con oferta entre el 20% y 40%

Las ciudades de Cádiz capital (22.2%), Santa Cruz de Tenerife capital (23.5%), Santander (29.0%), Tarragona capital (31.0%), Granada capital (31.5%), Logroño (32.3%), A Coruña capital (32.8%), Guadalajara capital (33.9%) Toledo capital (34.1%), Salamanca capital (35.4%), Albacete capital (38.8%) y Zaragoza capital (39.0%) cuentan con una oferta de viviendas inferior al 40% que podría optar al bono público.

Capital de Provincia Porcentaje igual o menor a 600€/mes Precio mensual vivienda 80m² - diciembre 2021 Cádiz capital 22,2% 856€ Santa Cruz de Tenerife capital 23,5% 740€ Santander 29% 743€ Tarragona capital 31% 689€ Granada capital 31,5% 637€ Logroño 32,3% 604€ A Coruña capital 32,8% 688€ Guadalajara capital 33,9% - Toledo capital 34,1% 625€ Salamanca capital 35,4% 648€ Albacete capital 38,8% 541€ Zaragoza capital 39% 730€

Capitales de provincia con oferta entre el 40% y 60%

Las ciudades de Lleida capital (40.7%), Murcia capital (42.0%), Huesca capital (44.8%), Soria capital (45.5%), Burgos capital (45.6%), Valladolid capital (46.3%), Pontevedra capital (46.9%), Castellón de la Plana (48.4%), Badajoz capital (50.0%), Cuenca capital (50.0%), Almería capital (50.9%), Huelva capital (51.5%), Córdoba capital (52.8%), Oviedo (53.4%), León capital (54.5%), Jaén capital (67.4%) y Lugo capital (67.8%) tienen entre el 40% y 60% de viviendas en alquiler por debajo de los 600 euros mensuales.

Capital de Provincia Porcentaje igual o menor a 600€/mes Precio mensual vivienda 80m² - diciembre 2021 Lleida capital 40,7% 604€ Murcia capital 42,0% 592€ Huesca capital 44,8% - Soria capital 45,5% - Burgos capital 45,6% 620€ Valladolid capital 46,3% 609€ Pontevedra capital 46,9% - Castellón de la Plana 48,4% 536€ Badajoz capital 50% 513€ Cuenca capital 50 % - Almería capital 50,9% 588€ Huelva capital 51,5% - Córdoba capital 52,8% 602€ Oviedo 53,4% 657€ León capital 54,5% 540€

Capitales de provincia con oferta mayor al 75%

Solo 7 de las 50 capitales de provincia poseen una oferta de viviendas mayor al 75% de viviendas que se encuentran por debajo del precio de 600 euros: Ávila capital (75.5%), Teruel capital (80.0%), Ourense capital (80.2%), Cáceres capital (81.5%), Palencia capital (86.1%), Zamora capital (88.4%) y Ciudad Real capital (94.4%).

Capital de Provincia Porcentaje igual o menor a 600€/mes Precio mensual vivienda 80m² - diciembre 2021 Ávila capital 75,5% 493€ Teruel capital 80% - Ourense capital 80,2% 460€ Cáceres capital 81,5% 465€ Palencia capital 86,1% 536€ Zamora capital 88,4% - Ciudad Real capital 94,4% 431€

