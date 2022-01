​Préstamo con tu coche como aval: todo lo que necesitas saber

En ocasiones, las circunstancias nos sorprenden con pagos imprevistos que no podemos afrontar. En esos casos, lo más habitual es recurrir a un préstamo bancario. Sin embargo, no siempre se conceden con facilidad, ya que se tienen en cuenta diferentes detalles que puede que nuestra situación no contemple, por lo que dejamos de ser candidatos al préstamo.



Para esos supuestos, o en situaciones similares, existe un útil recurso que puede ofrecerte una rápida solución: obtener un préstamo con tu coche como aval, un método de financiación que está siendo cada vez más utilizado en nuestro país.

¿Cómo funciona?

El préstamo con un coche como aval consiste en ofrecer el vehículo como garantía de pago, es decir, se trata de empeñar el coche para obtener a cambio el dinero que necesitamos. La casa de empeño puede llegar a ofrecer hasta un máximo del 80% del valor de tasación del vehículo –el servicio de tasación, normalmente, suele ser gratuito-. Mensualmente se deberá pagar la cuota que corresponda al importe del préstamo. En este sentido, los plazos de devolución son variables y bastante flexibles, dependiendo de la entidad prestataria a la que se acuda.

Los años de antigüedad del coche –la operación puede complicarse si el vehículo tiene más de diez años, e incluso puede frustrarse si la antigüedad es superior-, su estado, el modelo, etc., son aspectos que pueden hacer variar la cantidad de dinero que se puede llegar a conseguir y que, en función de las anteriores consideraciones, puede oscilar entre los diez mil y los veinte mil euros, aproximadamente.

Ventajas de solicitar un préstamo con el vehículo como aval

Una de las principales ventajas es que podemos disponer del préstamo que necesitamos sin necesidad de prescindir del coche, ya que el vehículo seguirá siendo de nuestra propiedad, siempre que no dejemos de pagar las cuotas junto a los intereses del préstamo, en cuyo caso podríamos llegar a perderlo, pues pasaría a manos de la entidad prestataria.

También se puede optar por ceder el vehículo durante el tiempo que dure el pago de las cuotas, circunstancia que propiciará que pueda aumentar la cantidad de dinero que vamos a recibir.

Otro de los aspectos positivos que contempla la solicitud de un préstamo con el coche como aval es que podemos conseguirlo incluso estando registrados en ficheros de morosidad por impagos, como, por ejemplo, Asnef. Tampoco una nómina suele ser necesaria para realizar esta operación.

Por otra parte, el tiempo para la entrega del préstamo suele ser bastante corto. Tras la tasación y diferentes valoraciones del vehículo se procede a la firma del contrato ante notario. A partir de ahí, se puede conseguir rápidamente el dinero solicitado.

Condiciones, precauciones y requisitos

Es fundamental ser el titular del vehículo. Además, el coche deberá estar libre de cargas y con la ITV y sus diferentes impuestos al día.

En el momento de la firma del contrato, hemos de asegurarnos de que firmamos una solicitud de préstamo con el coche como aval y no un contrato de compra-venta del mismo, en cuyo caso perderíamos la titularidad del vehículo.

Es necesario tener y aportar nuestra documentación personal actualizada y vigente –DNI o pasaporte-. Por otra parte, se deberá incluir la documentación actualizada del vehículo, su ficha técnica y el comprobante de pago del impuesto de circulación.