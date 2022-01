'Hijos de la Luna': una novela sobre el fin del mundo publicada durante una de las crisis más difíciles Comunicae

martes, 25 de enero de 2022, 14:38 h (CET) Tras 11 años descansando en un cajón, sale publicada la novela 'Hijos de la Luna', la primera parte de la trilogía firmada por el autor de origen colombiano C. A. Genoy El mundo de la magia está estrechamente vinculado a la religión, dos formas de pensamiento que han conducido a la humanidad en su relación con la vida. Cada pueblo, cultura e institución le ha dado un significado creando un entorno en el que conviven el simbolismo y las ganas de entender y salvar el mundo.

Todo ello y mucho más podrán encontrar los lectores en Hijos de la Luna, la primera entrega de la trilogía fantástica escrita por C. A. Genoy y publicada por la editorial Caligrama, que ve la luz en medio de una de las mayores crisis mundiales tras haber descansado 11 años en el cajón del escritorio de este autor de origen colombiano.

El fin de los tiempos ha sido un tema constante a lo largo de la historia de la humanidad. Las predicciones apocalípticas pasadas no se han cumplido hasta la fecha, pero ¿y si lo hacen las próximas?

“Su misión: destruir el Universo. Su único obstáculo: los hijos de la Luna”

La profecía indeseable se había hecho realidad. El evento que marcaría el inicio del final de los tiempos era la aparición de la Señal Universal, la cual provocaría que las arcanas Puertas de Lahm se abriesen y, como resultado, el maligno despertase de su sueño infernal. Los habitantes del planeta Urías estaban en una carrera contra el tiempo: debían detener a toda costa que los seres de la oscuridad se apoderasen de la llave que abriría las puertas dimensionales ubicadas en el Templo de Mouh.

Ahora solo podían confiar en una predicción anhelada, que había sido transmitida de generación en generación por sus sabios: el día que la luna se acercase a su planeta, la Madre Luna les entregaría una poderosa y única arma, su hijo. Pero, mientras que eso sucedía, un sinfín de eventos tomarían lugar en Lumaria, entre los cuales estaba la destrucción de muchos seres de su raza. ¿Podrán los lunariaks evolucionar a tiempo y convertirse en los llamados hijos de la Luna? ¿Acaso el maligno triunfará y destruirá todo a su paso, incluyendo nuestro planeta?

El autor

C. A. Genoy nació en Cali (Colombia) y a los veinte años emigró a Orlando (Florida), donde estudió Microbiología e hizo su maestría en Ingeniería. Desde pequeño ha sentido una gran pasión por la lectura, lo que lo llevó a escribir varios libros que, paradójicamente, guardó en el olvido durante once años. A pesar de las dificultades del mundo actual, en medio de la pandemia, decidió que era el momento de dar a conocer su primera historia de fantasía: Hijos de la Luna. Además de escribir, disfruta de dibujar a lápiz, ir a la playa, hacer ejercicio, viajar, ver películas de terror y fantasía y, sobre todo, pasar tiempo con su familia y amigos.

