Nace Feetcalm, la primera firma enfocada en exclusiva al cuidado integral de los pies Comunicae

lunes, 24 de enero de 2022, 17:54 h (CET) Feetcalm, con sede en Barcelona, apuesta en su lanzamiento por 26 productos innovadores dirigidos al cuidado total de pies y piernas, todos ellos testados dermatológicamente tras un proceso de investigación que garantiza la eficacia y calidad. Se trata de la primera marca española en lanzar una línea completa de espumas para el cuidado total de los pies. Feetcalm se convierte, además, en la primera compañía del mundo en contar con una colección de ampollas para el cuidado integral de los pies Los pies de cada persona caminan una media de 5.000 pasos al día y, si se suma su actividad a lo largo de la vida podrían dar hasta cuatro vueltas al mundo. Ese es el motivo principal por el que los creadores de Feetcalm, dos socios con amplia experiencia en el ámbito de la cosmética y la salud, han decidido apostar todo al cuidado de los pies y las piernas. Feetcalm se presenta en el mercado con 26 productos que pretenden revolucionar un nicho que hasta ahora no contaba con una firma especializada en tratamientos profesionales y para el cuidado en casa de todo tipo de pies y piernas.

Piel seca, talones agrietados, callos y durezas, exceso de sudor y mal olor, piernas cansadas, etc. cada persona es un mundo centrándose en las extremidades inferiores y, al fin, todos esos mundos convergen en un mismo lugar. Es la conclusión que se desprende del enorme abanico de productos que la firma española Feetcalm ha lanzado de manera simultánea al mercado para cubrir cualquier necesidad específica de pies y piernas.

Feetcalm nace con fuerza a nivel nacional e internacional ya que desde su puesta en funcionamiento ya cuenta con acuerdos cerrados de distribución en España, Portugal, Corea, Bélgica y Grecia.

Según Natalia García, socia fundadora de la firma, “Feetcalm tiene integrados en su ADN cuatro pilares básicos que giran en torno a la calidad de un producto dermatológicamente testado y 100% made in Spain, en la eficacia garantizada con resultados visibles en 24h, en la diferenciación y originalidad con gamas únicas en España y en el mundo, y en la constante innovación al servicio de la salud de los pies”.

Para conseguir estos resultados Feetcalm ha introducido en sus productos altas concentraciones de urea, ácido hialurónico y aceite de oliva, entre otros ingredientes. “Al igual que es muy positivo que la cultura del cuidado facial ya esté muy extendida, no debemos olvidar que cuidar los pies y las piernas con una rutina efectiva es esencial para mejorar nuestra calidad de vida. Ahora, a través de nuestra amplia gama de productos, ponemos a disposición del gran público esa posibilidad de mejorar nuestro día a día con resultados rápidos y efectivos”, sentencia Natalia.

Feetcalm, además de ser la primera marca española en contar con una línea completa de productos en espuma para el cuidado total de los pies basada en una tecnología mousse&go de acción rápida y absorción inmediata, puede presumir desde su nacimiento de ser pionera a nivel mundial por desarrollar una colección de ampollas para los pies. Además, cuenta con diferentes gamas de productos destinados a la hidratación, transpiración y olor, vitalidad, higiene, e incluso concentrados y accesorios para evitar el dolor en las actividades diarias.

Sobre Feetcalm

Feetcalm es una firma española enfocada en exclusiva al cuidado integral de los pies. Cuenta desde su lanzamiento con 26 productos que cubren cualquier necesidad en cuanto a hidratación, transpiración y olor, vitalidad, higiene, etc. y mejoran el día a día de sus clientes gracias a la aplicación de la tecnología, la investigación y de los mejores ingredientes testados para lograr resultados rápidos y efectivos. Se trata de la primera firma a nivel mundial en contar con una colección de ampollas para los pies y de la primera española en lanzar una línea completa de espumas para los pies. Más información sobre la empresa y los productos en www.feetcalm.com

Vídeos

Feetcalm, especialistas en el cuidado de pies



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.