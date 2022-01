Emprestamo analiza la inflación disparada y las comisiones bancarias Comunicae

lunes, 24 de enero de 2022, 16:03 h (CET) Que los bancos cobran a los usuarios por tener depositado el dinero en una cuenta bancaria ya es una realidad. Hay muchas entidades bancarias que aplican comisiones al usuario por el simple hecho de ‘guardar’ su dinero en su cuenta corriente Tener una cuenta corriente en el banco para pagar los recibos, hacer transferencias y tener una tarjeta puede llegar a costar más de 240 euros al año, explican los expertos del comparador de productos financieros HelpMyCash.com.

Muchos consumidores han recibido durante los últimos meses una notificación de su banco en el que se les informaba de que las comisiones de su cuenta iban a aumentar y que los requisitos para no pagarlas se iban a endurecer.

En el último año, prácticamente todas las entidades en España han aumentado el precio del servicio de cuentas o bien han endurecido las condiciones para que estas sean gratuitas. Este diciembre de 2021, al menos 7 bancos han empezado a cobrar comisiones de mantenimiento a los clientes que tengan una cuenta abierta y no cumplan las condiciones que les exijan (domiciliar la nómina, recibos, etc.).

Teniendo en cuenta que este servicio es cada vez más caro si no se cumplen los requisitos exigidos por el banco , abrir una cuenta bancaria sin comisiones y sin apenas requisitos. se ha convertido en misión imposible, por eso podría ser muy buena idea buscar alternativas en las que no se tenga que pagar por tener el dinero ‘guardado’ y además que sea posible rentabilizar ese capital.

Pero hay otro motivo que puede hacer que se dude si se debe tener una segunda cuenta: mantener el dinero del día a día y los ahorros en la misma cuenta puede ser contraproducente.

Los expertos de HelpMyCash recomiendan abrir una cuenta de ahorro sin nómina ni comisiones para separar el dinero que se quiera guardar del resto.

Las cuentas corrientes para el día a día no suelen tener rentabilidad, por lo que los ahorros no crecen y, con una inflación disparada al 6,7% (el mayor nivel en casi tres décadas), se está ante una situación de pérdida de poder adquisitivo constante.

Ante esta situación, se vuelve urgente y necesario movilizar los ahorros. Ya que, actualmente, todo el capital que se encuentre paralizado en el banco estará continuamente perdiendo valor con el simple paso del tiempo.

Tampoco ayuda el hecho de que muchas entidades bancarias hayan decidido recortar la rentabilidad que ofrecen a sus clientes por sus cuentas de ahorro, limitando en la mayoría de los casos esta rentabilidad al 1% TAE.

Algunas entidades, especialmente los bancos Fintech, permiten abrir huchas digitales en las que separar una parte del dinero de la cuenta principal, de manera que se pueda llevar un mejor control de las finanzas personales, explican desde HelpMyCash.

Y, al mismo tiempo, al mover los ahorros hacia este tipo de plataformas Fintech, es posible obtener una rentabilidad gracias a las inversiones alternativas. Este tipo de inversión no tradicional tiene el objetivo de obtener rentabilidad con independencia de la evolución de los mercados financieros, consiguiendo así evitar el riesgo de cambio por la fluctuación de divisas.

Una buena alternativa de inversión de cara a mover ese capital parado, al cual se le está perdiendo dinero, es la inversión en crowdlending.

El crowdlending es otra modalidad de inversión alternativa que suele utilizarse para el corto plazo, debido a la alta liquidez que ofrece y al corto plazo del retorno de la inversión (30, 60 y 90 días).

Aunque una de las ventajas del crowdlending es que puede ser también enfocado en el largo plazo, dentro de las alternativas a las pensiones, gracias al interés compuesto y a los beneficios que este tiene en las inversiones mantenidas en el tiempo.

Una plataforma de crowdlending de referencia en España es Emprestamo, Fintech que opera desde el año 2018 y tiene como objetivo permitir diversificar los riesgos y los plazos de inversión a todos los inversores.

Emprestamo propone un novedoso sistema de Factoring, un tipo de crowdlending, que consiste en el adelanto de facturas a través de aportaciones de capital colectivos, uniendo a inversores privados con empresas que tengan facturas de clientes solventes a pagar en plazos predefinidos. De esta manera, Emprestamo adquiere las facturas en nombre de los inversores, quienes a cambio de su inversión obtienen una rentabilidad por la operación con un riesgo menor, más diversificado.

Emprestamo ha financiado más de 11 Millones de euros en más de 500 operaciones, ofreciendo a sus inversores una rentabilidad media del 6,7% en el primer semestre del año 2021. Esta rentabilidad, se fija entre un 4,5% y un 11% anual, dependiendo del riesgo asociado al deudor y al plazo.

Tras un sencillo proceso de registro en la plataforma, es posible automatizar las inversiones si así se desea. Automatizando las inversiones, el sistema invertirá automáticamente por el usuario basado en las preferencias definidas con anterioridad. A menudo, los usuarios no tienen tiempo para estar atentos a todas las operaciones de inversión que la plataforma va ofreciendo, la gran ventaja de la automatización es no quedarse fuera de las operaciones más interesantes para cada inversor.

Ahora, además de la rentabilidad de entre el 4.5% y el 11% en sus operaciones, Emprestamo bonificará con un 1% adicional de todo lo invertido.

Automáticamente se aplicará la promoción especial dirigida a nuevos usuarios, donde cada nuevo inversor registrado mediante este formulario sebeneficiará con el 1% de cashback adicional en todo lo invertido durante los primeros 30 días.

