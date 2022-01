¡Es momento de hacerte un peeling! Conoce las últimas novedades para realizar en casa o en tu centro estético Ana Ruiz de Infante

lunes, 24 de enero de 2022, 08:45 h (CET) Los peelings son para el invierno. Los meses de frío, unido al confinamiento que estamos viviendo, se convierten en el momento perfecto para realizarse este tratamiento. La palabra “peeling” proviene del inglés “peel”, que significa pelar, y hacernos un peeling es exactamente eso: exfoliar nuestra piel para que luzca más radiante, luminosa y renovada.

Hay diferentes tipos de peelings, el más común es el peeling químico, para tratar arrugas finas, pequeñas marcas de acné, manchas y reducir poros. Si nos decidimos por un peeling en casa, mi sugerencia es la última novedad de los laboratorios Cantabria Labs: NEOTERIN DISCROM CONTROL PEELING DESPIGMENTANTE. Un despigmentante renovador intensivo perfecto para aquellas pieles muy despigmentadas o con baja o nula tolerancia a los retinoides.

Previene y combate las hiperpigmentaciones ya existentes gracias a la actividad renovadora que realiza el ácido glicólico presente en su fórmula y la tecnología patentada por Cantabria Labs, RetinSphere Technology®, una tecnología innovadora que combina dos retinoides de alta tolerancia que estimulan la renovación epidérmica, gracias a la actividad depsigmentante de la tecnología Pigment Control System: con ácido tranexámico, niacinamida y un derivado del ácido azelaico.

No sólo despigmenta, también unifica el tono y mejora la textura de la piel. Para aquéllos que prefiráis poneros en manos de un profesional y acudir a un centro estético, os recomiendo mi último descubrimiento y que promete dar mucho que hablar: el peeling de ÁCIDO SUCCÍNICO, con efecto antiedad y que es perfecto para aquéllas pieles sensibles, ya que exfolia tu piel con delicadeza. Un activador celular con el que se consigue devolver la juventud a nuestra piel.

En este peeling el ingrediente estrella es el Ácido Succínico liposomado, con el que por un lado rejuvenece el fibroblasto senescente y por otro inhibe la producción de melanina.

Para este o cualquier otro tratamiento estético en cabina es importante elegir un centro de cabecera que cumpla con los estándares de seguridad y con profesionales cualificados, por eso yo solo confío en los mejores. Uno de ellos es El INSTITUTO MÉDICO LÁSER, ubicado en el corazón de Chamberí y cuya sede ocupa el Palacio de Nerva, uno de los edificios más bonitos de Madrid.



La doctora Almudena Royo, médico estético de IML, es una de las encargadas de realizar este tratamiento.



Ponerse en sus manos es todo un privilegio. Comienza el tratamiento con una limpieza de la piel, y a continuación sigue 4 pasos, en los que aplica de una o dos capas de productos mientras te realizan un buen masaje facial para favorecer a la penetración de estos:



Sucess Peel Aplicación de acído succínico, acido aceláicos, acido cítrico y acido tranexámico Sucses Peel Plus Segunda capa de ácido succínico, ácido láctico, ácido pirúvico, ácido mandélico y ácido tranexámico Sucses Mist Nano Aditivo Aporta factores de crecimiento, acido azelaico, ácido hialurónico, ácido succínico y retinol Sucses Peel Sealling Gel Acido azeláico, ácido succínico, tranexámico y alfa hidroxiácido

