454 pueblos no tienen niños en edad escolar Expertos subrayan que la escuela rural es un "freno" a la emigración y que quienes estudian en los pueblos sacan mejor resultado en informes como PISA Redacción

@DiarioSigloXXI

domingo, 23 de enero de 2022, 11:23 h (CET) Uno de cada 18 municipios españoles no tiene menores en edad escolar. Esto significa que 454 pueblos de un total de 8.131 núcleos de población que hay en España carecen de relevo generacional. Este dato, del que se hizo recientemente eco la Secretaría General para el Reto Demográfico en sus redes sociales, es el reflejo tanto de la situación que se vive en la denominada 'España vaciada' como el descalabro de la natalidad en España.

Según datos del Padrón Continuo a 1 de enero de 2021, publicados hace unos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay 6.689.607 menores de 14 años, cuando diez años atrás (2012) la población de esa edad era de 7.062.723, es decir, en una década se han 'perdido' 373.116 niños.



Si se observa el padrón por franjas de edad, la realidad es más evidente. Cada vez se tienen menos hijos. Según el último padrón, hay 1.887.689 menores de 0 a 4 años; 2.275.778, de 5 a 9, y 2.526.140, de 10 a 14. Diez años atrás, en las franjas de 0 a 4 y de 5 a 9 se superaban los 2,4 millones en cada una y la de 10 a 14 los 2,2.

El padrón también muestra que el 20,3% del total de la población (que asciende a 47.385.107 ciudadanos) viven en los 7.371 municipios que tienen menos de 10.000 habitantes. De ellos, 4.997 municipios tienen menos de 1.000 habitantes.

Reto Demográfico destaca otros datos referidos a la educación: El 14,1% de la población española está en edad escolar obligatoria (de 3 a 16 años), pero sólo uno de cada diez menores en esa franja de edad vive en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, la proporción de menores de 16 años por cada mayor de 65 en España es de 1,3 mayores por cada menor. Esta relación se dispara en los municipios de menos de 5.000, donde hay casi 2 mayores de 65 por cada menor de 16.

En este contexto, y en pleno debate por la sostenibilidad y la transición ecológica, este domingo se celebra en Madrid una manifestación por la defensa del medio rural y del sector primario. La protesta está convocada por Alma Rural (Asociación para el desarrollo y defensa del mundo rural y el medio ambiente).

En la plataforma '@puebl_oo', que trata de dinamizar el desarrollo rural a través de las redes sociales defienden que "sin campo no hay pueblos" y llaman a apoyar esa protesta ante la "situación insostenible".

Organizaciones como la Fundación Madrina, que trabajan para sacar adelante a niños y familias vulnerables, aseguran que las ciudades son "una trampa" para los núcleos familiares más necesitados y han desarrollado el proyecto 'Pueblos Madrina', que tiene una doble vertiente: dar un hogar asequible a familias pobres y un trabajo digno para mantenerse y asegurar el mínimo de alumnos en una población pequeña para que su escuela permanezca abierta. Ya hay familias que se han instalado en pueblos de Toledo y Segovia.

FRENO A LA EMIGRACIÓN

El 'Informe España 2020' de la Universidad Pontificia Comillas (coordinado por Agustín Blanco, Antonio Chueca, José Antonio López-Ruiz y Sebastián Mora) destaca que las escuelas son "un freno a la emigración" del campo a la ciudad.

Los autores del informe subrayan que, además, las escuelas de los pueblos sacan mejores notas que las de las urbanas en evaluaciones externas internacionales. Aunque los escolares rurales puntúan menos que los urbanos, "al descontar el efecto del nivel socioeconómico, incluso los superan".

"Además, suelen ser más resilientes y en situaciones adversas logran mejores resultados que sus pares urbanos. Estos datos positivos del alumnado rural español en PISA (elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE) no han sido comunicados públicamente ni reconocidos por las Administraciones educativas de España, tanto la central como las autonómicas, cuando podrían servir para mejorar la educación general del país", denuncian los expertos en el informe consultado por Servimedia.

LA ESCUELA RURAL EN PISA

"Los datos de PISA 2018 ofrecen buenas expectativas para la educación rural española sobre el bienestar escolar y sentido de la vida, el clima escolar, etc., puesto que en bastantes indicadores nuestros alumnos rurales presentan mejores resultados que sus pares urbanos. Estos datos pueden ser ratificados por docentes experimentados en escuela rural", prosigue el documento.

"Parece como si el trabajo de las pequeñas escuelas rurales de Infantil y Primaria dejara en el alumnado una huella que les ayuda en su escolarización posterior", añaden, en referencia a las "competencias blandas", que "pueden ser desarrolladas más todavía en la Educación Secundaria Obligatoria".

Los autores hacen hincapié en que las escuelas de primaria y secundaria en zonas rurales tienen funciones "esenciales" contra la despoblación. Y enumeran: "Contribuir a fijar la población, generar actitudes favorables al arraigo, al medio ambiente y al desarrollo personal y comunitario". Y denuncian que esas funciones "proambientales" de la escuela "suelen olvidarse en los planes de desarrollo sostenible del medio rural, a los que se supone vocación hacia la sostenibilidad".

El 'Informe España 2020', a partir de datos del de PISA 2018, prosigue en la radiografía de la educación en los pueblos. "La exposición al acoso escolar es algo mayor en la escuela rural", pero "el clima de disciplina es mejor en la zona rural" y "hay menos competición y más cooperación", además de que "no hay diferencia en el sentido de pertenencia al centro".

"El alumnado rural está más satisfecho con su vida, tiene más sentimientos positivos y menos tendencia a la tristeza que el urbano", pero "tiene más miedo al fracaso" y "una mentalidad de crecimiento más baja", apuntan los autores a partir del estudio de la OCDE, cuestiones que tendrán que tenerse en cuenta por las autoridades y profesionales de la educación. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas 454 pueblos no tienen niños en edad escolar Expertos subrayan que la escuela rural es un "freno" a la emigración y que quienes estudian en los pueblos sacan mejor resultado en informes como PISA 26 construcciones que han mejorado la vida de los españoles Los proyectos destacados benefician a millones de ciudadanos y simbolizan el talento y vanguardismo del tejido empresarial español Candidatos a cocineros revelación en Madrid Fusión 2022 Ocho jóvenes con talento optan al galardón. Se entregará en el auditorio del congreso el próximo 30 de marzo CECU lamenta el retraso en la Ley de Vivienda Son los consumidores, tanto los que compran vivienda como los que la alquilan, los que pagan las consecuencias de este retraso OCU denuncia la “extraordinaria subida” de los alimentos frescos y pide ayudas para consumidores “vulnerables” Al igual que existe un bono social para la energía, “debería haber un cheque de alimentos” para “garantizar” que estos consumidores “pueden afrontar estas subidas de precios”