La Red de Lucha contra la Pobreza reclama a la UE una renta mínima comunitaria para combatir la pobreza y la exclusión social "Es urgente proceder a la aplicación efectiva del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales"

domingo, 23 de enero de 2022, 10:46 h (CET) El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN, por sus siglas en inglés), Carlos Susías, ha destacado la importancia de que la UE sea capaz de sacar adelante una directiva comunitaria sobre renta mínima con el fin de combatir la pobreza y la exclusión social, un fenómeno que se ha agravado como consecuencia de la irrupción de la pandemia del coronavirus.

Carlos Susías arguyó la conveniencia de “lograr una Europa libre de pobreza, con acceso a los derechos sociales y económicos” para todos sus conciudadanos, particularmente aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social”.

En ese sentido, urgió a proceder a la aplicación efectiva del Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales, el cual debe dotarse con recursos propios de la Unión Europea. Este instrumento, a juicio de Carlos Susías, debe complementarse con la puesta en marcha de una “estrategia real” contra la pobreza y la exclusión social.

A su vez, el presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza celebró el desarrollo de una directiva comunitaria sobre salarios mínimos, un rudimento que debería acompañarse con la aplicación de otra sobre reta mínima, que vaya más allá de la recomendación de la Comisión sobre esta materia.

Esto le sirvió para conminar a las autoridades comunitarias a “afrontar los retos” derivados de la pandemia a través del Plan de Recuperación de la UE, especialmente en los capítulos concernientes a la transición ecológica y digital, con el fin de “no dejar a las personas y a las regiones más vulnerables atrás”.

Luego de recomendar a las instituciones comunitarias que activen mecanismos de seguimiento del grado de dedicación del referido plan a políticas sociales por parte de los Estados miembros, sugirió a aquellas que adopten la anteriormente mencionada estrategia de lucha contra la pobreza “de forma holística” y que la integren en el semestre europeo financiándola con los fondos de recuperación y con los fondos estructurales. También les reclamó reforzar el sistema de protección social de la UE y que fomenten la participación de las asociaciones civiles en el debate social.

