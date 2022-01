Fersay aclara tres problemas de la nevera que se pueden arreglar fácilmente Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 16:54 h (CET) Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021 Si en algún momento se nota que la nevera gotea agua o ha empezado a crecer hielo en las paredes, no hay problema, ambos pueden solucionarse de forma relativamente sencilla, sin tener que llamar a un técnico. Hoy, Fersay explica cómo arreglar los problemas más comunes que probablemente sufrirá todo frigorífico.

La nevera hace demasiado ruido

Una nevera que hace demasiado ruido no solo es molesta, si el problema no se ataja con tiempo podría afectar a la cartera. Además, siendo leste electrodoméstico uno de los que más consumen en casa, asegurarse de que refrigera correctamente, sin necesidad de tener constantemente el ventilador encendido, también afectará a la factura.

Por norma general, cuando el ventilador funciona casi constantemente, con el ruido que ello supone, la causa es la acumulación de escombros y/o polvo alrededor de los serpentines del condensador. En la mayoría de los casos, debido a que el ambiente en la casa es muy polvoriento o conviven en ella varias mascotas.

Para arreglarlo, desenchufa la nevera y retira la rejilla o la tapa que protege las bobinas del condensador. Elimina la suciedad con una aspiradora y usa un cepillo para limpiar las zonas más complicadas. Vuelve a colocar la tapa y enchufa la nevera de nuevo.

La nevera gotea agua

Que exista agua acumulándose debajo de la nevera nunca es una buena señal. Pero la buena noticia es que es un problema bastante común, cuya solución es relativamente fácil. Lo más probable es que algunas partículas de alimentos u otros desechos hayan obstruido la manguera de drenaje.

Intenta enjuagar el desagüe del interior del congelador con agua tibia y utilizando un embudo pequeño. Si eso no funciona, un perchero de aluminio enderezado debería permitirte eliminar la obstrucción a la fuerza.

Se ha acumulado un montón de hielo en el congelador

Si el interior del congelador se ve como un paraíso invernal, existe un problema. Y lo peor es que seguramente se deba simplemente a que se deja abierta la puerta del congelador demasiado a menudo, demasiado tiempo.

Aunque la solución simple es no dejar abierta la puerta del congelador más de lo necesario, puede que se deba a que las puertas no se cierran correctamente. O a que el termostato del congelador está defectuoso. Haya sido por lo que haya sido, de momento preocúpate de eliminar esa capa de hielo que se ha formado en las paredes del congelador con sal y algo de agua caliente, que es realmente lo más urgente.

Comienza un nuevo año, con nuevos propósitos y la idea de reemplazar una antigua cafetera va tomando forma. También se trata de un artículo perfecto para regalar en estas fechas. Pero, a la hora de elegir sobre cuál es el mejor modelo de cafetera para cada persona, surgen las dudas.

Más información sobre Fersay

Fersay es una sociedad 100% española perteneciente al Grupo Etco, empresa líder en la exportación de accesorios y repuestos para electrónica y electrodomésticos del hogar. Se posiciona como la primera cadena de su sector en el sur de Europa con una facturación de 11,1M€ en 2021.

Parte de su éxito reside en la capacidad de adaptación a los cambios ha hecho que la empresa haya evolucionado desde proporcionar un servicio técnico de reparación, hasta la venta de accesorios y repuestos para electrodomésticos del hogar y el PAE, especializándose también en servicios logísticos para multinacionales, canjes de garantías y la gestión completa de la red de servicios técnicos.

Ante las nuevas tendencias de consumo familiar, la compañía Fersay no deja de ampliar su catálogo de productos de marca propia formado por repuestos, consumibles y accesorios para electrodomésticos de las principales marcas del mercado, recambios para electrónica y una gama, cada día más amplia, de unos 300 productos de marca propia de pequeño aparato electrodoméstico y accesorios.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas TSCAT: "Con más mediadores tendríamos una mejor sociedad" Fersay aclara tres problemas de la nevera que se pueden arreglar fácilmente Las playas de Calvià, distinguidas con el Premio Q de Calidad Turística del ICTE 3D Click gana el Venture on the Road de Vigo, organizado por Wayra, SeedRocket y BStartup de Banco Sabadell Germán Pose y Ricardo Rubio presentaron "Mondo difficile" (Serie Gong) en Bodegas Lo Máximo, en Madrid