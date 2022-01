Llega al mercado el nuevo método para alargar la vida útil de frutas y verduras Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 15:42 h (CET) Naturpod son unos sobres que contienen arcillas que absorben los gases que generan las frutas y verduras durante su periodo de almacenamiento y que alargan la vida de las mismas un 30%. El proyecto estás impulsado por una StarUp con sede en Barcelona que ya ha empezado la comercialización del producto Naturpod es un proyecto nuevo e innovador que nace con el objetivo de reducir el desperdicio orgánico de los hogares manteniendo la frutas y verduras frescas hasta el doble de tiempo, para así ahorrar tiempo y dinero y contribuir al cuidado y la sostenibilidad del planeta.

Naturpod neutraliza el gas etileno que desprenden las frutas y hortalizas en su proceso de maduración consiguiendo mantenerlas en su punto hasta el doble de tiempo y ayudando a reducir los desperdicios para realizar un consumo más responsable

Naturpod son cápsulas de arcillas naturales que absorben el gas etileno de las frutas y las verduras, el causante de la rápida maduración de las mismas.

¿Cómo funciona Naturpod?

Las cápsulas se pueden colocar tanto en la pared interior del cajón de la nevera como en el frutero gracias al adhesivo que contiene cada cápsula. Hecho esto se anota la fecha en el lateral de la caja para realizar el próximo cambio al mes siguiente.

♻Se trata de un producto totalmente sostenible ya que es reciclable (está hecho con materiales con certificado FSC) y compostable (las arcillas del principio activo se desechan en el contenedor marrón). Y lo más importante, Naturpod no es invasivo con los alimentos, es decir, no desprende ningún tipo de sustancia, solamente absorbe.

¿De dónde procede la idea de Naturpod?

Desde hace décadas las grandes cadenas de distribución y los grandes supermercados utilizan tecnología no invasiva para conservar frutas y verduras. Desde Naturpod pretenden trasladar ese mismo sistema a cada casa.

¿Cuál es su filosofía?

Reducir el desaprovechamiento de alimentos contribuye a un uso más eficiente del planeta y a una mejor gestión del agua con impactos positivos sobre el cambio climático. Eso va íntimamente ligado con la reducción de los gases de efecto invernadero. Por eso su lema es “Come mejor, encuéntrate mejor” porque conservando los alimentos no solo contribuyen a mejorar la salud, sino a disfrutar de los nutrientes, el aroma o el gusto de frutas y verduras.

¿Dónde se vende?

Actualmente venden online a toda España (Península, Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla) a un precio 8,90€ + gastos de envío un estuche con 3 cápsulas, cada una de ellas tiene una duración de un mes. De forma offline Naturpod ya está presente en tiendas de Cataluña y en la ciudad de Barcelona. También se puede adquirir en la web.

