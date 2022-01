Reformar sin obras con Los Vinilos de Glo Emprendedores de Hoy

viernes, 21 de enero de 2022, 12:39 h (CET)

Con la llegada del confinamiento para afrontar la pandemia provocada por el COVID-19, muchas personas se decidieron a remodelar su casa pintando las paredes y moviendo muebles. El contexto del momento no permitía la salida de los domicilios y, por este motivo, muchos hacían estos cambios por sí mismos y buscaban compañías online que ofrecieran la entrega a domicilio de los productos necesarios.

Este fue el momento perfecto deLos Vinilos de Glo, una tienda online que ofrece la posibilidad de hacer cambios con vinilos, sin grandes complicaciones y al alcance de todo el mundo. Renovar algún espacio y hacer obras puede llegar a ser un dolor de cabeza, pues dependiendo de lo que se desee hacer, el trabajo puede contemplar tirar paredes o romper el suelo, lo cual supone una gran inversión de tiempo y dinero. Sin embargo, hay opciones de reforma sin obras, como las que ofrece Los Vinilos de Glo.

Reforma sin obras a través de vinilos Los baños y las cocinas son los que tienden a quedarse obsoletos más rápidamente y por ello conllevan ciertas renovaciones para mantenerse actualizados. Los azulejos que se llevaban hace 10 años nada tienen que ver con los que están ahora de moda.

Al realizar una reforma, se debe ser consciente del tiempo que puede tardar la misma, además del presupuesto que hay que invertir, puesto que no está al alcance de todo el mundo ir actualizando cada poco tiempo los azulejos de sus casas. Una rápida y económica solución para esto es realizar una reforma sin obras utilizando vinilos decorativos. Estos materiales se pueden colocar en suelos, paredes o en superficies como cristales o azulejos, dándole una nueva vida a los mismos.

En su cuenta de Instagram (@losvinilosdeglo) se pueden encontrar muchos cambios en espacios reales y otros tantos que han hecho instagrammers del mundo de la decoración con estos vinilos.

Vinilos aptos para todo tipo de superficies Los Vinilos de Glo es una empresa española experta en la decoración con vinilos. Cuentan con una amplia experiencia en este sector, lo cual la convierte en una compañía de referencia. Ofrecen una amplia variedad de modelos y la posibilidad de adaptarse a las medidas o incluso de hacer un diseño personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente.

La decoración con vinilos es una tendencia que cada día obtiene mayor popularidad gracias a las posibilidades que ofrece, a sus precios competitivos y a que es una buena manera de reciclar lo que ya se tiene dándole una segunda vida. Además, permiten decorar y reformar sin obras en el hogar, de manera rápida y sencilla y sin necesidad de contratar a alguien para hacerlo.

Con Los Vinilos de Glo es posible cambiar la cenefa de la cocina, colocar alfombras de vinilo de fácil limpieza y antialérgicas, cubrir el suelo con material vinílico específico o las paredes de cualquier espacio en el hogar.

Esta empresa cuenta con envío gratis para compras superiores a 65 euros y ofrece sus servicios en todas las zonas de España, incluso en Portugal, Baleares y Canarias.

