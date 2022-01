AMAKids: El mundo de las niñas y niños felices, en el Día Internacional de la Educación Comunicae

viernes, 21 de enero de 2022, 10:02 h (CET) "En esta época excepcional, no podemos seguir haciendo lo mismo de siempre", reflexiona Audrey Azoulay: "Si queremos transformar el futuro, si queremos cambiar el rumbo, debemos repensar la educación…" La directora general de la UNESCO, abre así un debate que persigue reflexionar sobre los actuales modelos de intervención con motivo del Día Internacional de la Educación, una fecha que Naciones Unidas propone celebrar y visibilizar cada 24 de enero Anna Kotsegubova dirige la Academia de Desarrollo Multilateral AMAKids en Bilbao. Esta psicóloga y su equipo docente, se han propuesto complementar y mejorar la calidad del importante esfuerzo que llevan a cabo los centros educativos en Euskadi.

"Nos ocupamos de lo más importante de este mundo: nuestros niños y niñas", explica Anna. La Aritmética Mental, los antiguos Ábacos y otras avanzadas Tecnologías Digitales, son algunas de sus herramientas. Los centros AMAKids desarrollan sus actividades en diferentes idiomas; castellano, euskera, inglés y ruso, principalmente.

“Cambiar el rumbo , transformar educación”: el lema de UNESCO para este Día Internacional 2022

La crisis del sistema educativo clásico preocupa; el enfoque del aprendizaje debe transformarse para que nos ayude mejor en la vida. Cuando las hijas e hijos finalizan sus estudios, se enfrentarán a un nuevo mundo para el que no tienen la adecuada preparación. Conocimientos, capacidades y habilidades que adquieran hoy, serán aplicados en su vida futura; personal, social, profesional, empresarial...

Afortunadamente, madres y padres somos cada día más conscientes del cambio que debe producirse. Innovadores centros escolares vascos ya han comenzado a liderarlo y, AMAKids quiere contribuir en esa transformación donde tecnologías y personalización son fundamentales.

La combinación de contenidos educativos y de entretenimiento, consigue que el aprendizaje sea más interesante y efectivo… En AMAKids, cada estudiante accede a una plataforma en la que Big Data e Inteligencia Artificial monitorizan tiempos y resultados de cada tarea, generándose itinerarios personalizados y recomendaciones.

La Plataforma de Desarrollo Multilateral es herramienta clave

Gracias a ella, cada docente obtiene mejores datos del alumnado con los que tomar mejores decisiones para su progreso; pueden adaptarse al ritmo, interés y emoción de cada situación, porque todas las personas 'somos diferentes, percibimos de diferentes maneras y memorizamos o reaccionamos ante diferentes estímulos de manera diferente'.

Tecnología que siempre se combina con técnicas más tradicionales...

Su metodología principal es la ‘Aritmética Mental de AMAKids’, procedimientos japoneses creados en 1993. El sistema de aprendizaje se basa en el bimilenario ÁBACO; resulta útil para calcular y estimular eficientemente el cerebro, que está dividido en dos hemisferios:

El izquierdo, relacionado con el pensamiento lógico y abstracto.

El derecho con la imaginación, la intuición y el pensamiento creativo.

El Ábaco dinamiza ambos hemisferios al mismo tiempo.

Cada peque realiza operaciones con el Ábaco utilizando ambas manos, creándose nuevas conexiones neuronales que se traducen en habilidades cognitivas; memoria, atención, concentración, coordinación, autoconfianza.... Siempre apoyado en técnicas y herramientas visuales, auditivas y cinestésicas, combinadas con ejercicios físicos singulares, desafíos.

¿Cómo viven las niñas y niños, madres y padres, su experiencia AMAKids?

Las madres y padres aprecian actividades que ayuden a descubrir el ‘yo interior’, la potenciales ocultas, el alma,.. En AMAKids ven un buen refuerzo que les encamina desde la niñez a una buena adolescencia y una mejor vida adulta…

Estas personitas toman sus primeras decisiones conscientes, interactúan, se comunican, desarrollan inteligencia emocional, innovan, aprecian la naturaleza, se cuidan, experimentan el Voluntariado... Mejoran su rendimiento académico y calculo mental.

