Hotel Esquirol: 7 de cada 10 familias prevé gastar más en viajes este 2022

viernes, 21 de enero de 2022, 09:54 h (CET) El hotel Esquirol de Llívia es uno de los pocos alojamientos del municipio que cuenta con un servicio de restauración de lunes a domingo Según datos del IX Estudio de Turismo Familiar, realizado por la Federación Española de Familias Numerosas, en colaboración con la consultora DNA Ocio y Turismo, el 67,8% de las familias españolas afirma que en 2022 gastará más en viajes que el año 2021.

El documento presentado este lunes, revela un horizonte optimista por la evolución de la pandemia y el esfuerzo del sector para adaptarse a las nuevas circunstancias. De hecho, en 2021 un 85% de las familias realizó al menos un viaje de vacaciones, lo que se traduce en un 5,35% más que en 2020. En promedio, las familias realizaron el pasado año un total de 2,97 viajes por España, frente a los 1,6 viajes que hicieron en 2020.

Destinos no masificados

Por otro lado, el estudio señala que lo más importante a la hora de elegir el destino sigue siendo el precio (37,89%), seguido muy de cerca de la necesidad de encontrar destinos no masificados (33,68%), lugares en los que encontrarse menos expuestos a los riesgos de la pandemia. En este sentido, el turismo de naturaleza (19,47%), se mantiene como uno de los destinos predilectos de las familias españolas. Por otro lado, en comparación con años anteriores sigue aumentando el interés por las actividades relacionadas con la naturaleza y el ecoturismo (+10,3%), situándose entre las cinco actividades preferidas.

La Cerdanya, destino familiar de primer orden

La comarca pirenaica de La Cerdanya situada en uno de los valles más extensos y amplios de Europa, es un destino de primer orden para el turismo familiar, deportivo y de aventuras. Uno de los establecimientos turísticos más emblemáticos de la comarca es el Hotel Esquirol, situado en el municipio de Llívia, un enclave español, catalán y gerundense completamente rodeado por territorio francés. ‘Los datos vienen a corroborar que tras la pandemia los viajeros son más exigentes, y buscan destinos mucho más seguros y no masificados, alejados de las grandes capitales, y cerca de la naturaleza’, señala Edu Vidal, gerente del Hotel Esquirol.

Uno de los valores añadidos del hotel, que abrió sus puertas hace 37 años, es su privilegiada situación que permite a sus huéspedes disfrutar de una estancia de relax, naturaleza y tranquilidad, en un entorno ideal para la práctica de los deportes de invierno. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con un espacio reservado para que los clientes puedan guardar sus esquís y los equipos de nieve.

El hotel es uno de los pocos alojamientos del municipio que cuenta con un servicio de restauración de lunes a domingo. Al llegar la noche el Restaurant Esquirol ofrece un amplio menú nocturno, donde las familias con niños pueden disfrutar de deliciosas pizzas, hamburguesas y platos combinados sin tener que desplazarse.

Sobre el Hotel Esquirol

El Hotel Esquirol está situado en la localidad gerundense de Llívia, en el Pirineo Español, y está completamente rodeado por territorio francés. La frontera principal entre España y Francia se halla a tan solo 2km. El alojamiento, acogedor y familiar, cuenta con 20 habitaciones, y es un punto de partida ideal para esquiar o visitar la zona. El hotel dispone de guarda esquíes, ofrece un servicio de alquiler de equipamiento de esquí y la posibilidad de adquirir el forfait. Además, cuanta con el Restaurante Esquirol, que ofrece un amplio menú diario y de fin de semana, donde poder degustar platos típicos de la zona.

