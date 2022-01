​Así serán las hipotecas en 2022 Según los expertos, los préstamos hipotecarios se encarecerán durante los próximos meses Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 20 de enero de 2022, 12:10 h (CET) En 2021 se batieron dos récords en el mercado hipotecario. El primero guarda relación con el interés que ofrecieron las entidades bancarias para contratar sus hipotecas: fue el más bajo jamás registrado, según datos del Banco de España. El segundo es que se contrataron más hipotecas fijas que nunca, el 70% de los cerca de 350.000 créditos hipotecarios concedidos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.

Frente a estos datos alentadores, cabe preguntarse ahora si esta tendencia se mantendrá en 2022. Tras entrevistar a varios expertos del sector, desde el comparador bancario HelpMyCash.com aseguran que los préstamos hipotecarios se encarecerán durante los próximos meses y que la mayoría de los contratos seguirán siendo a tipo fijo.



Los bancos subirán sus tipos de interés

Según el Banco de España, el interés medio de los préstamos hipotecarios concedidos en 2021 se situó por debajo del 1,50% por primera vez desde que se tienen registros. Es decir, que las entidades financieras ofrecieron las hipotecas más baratas que se han visto nunca en nuestro país. Sin embargo, esa tendencia a la baja no se mantendrá en 2022, por lo menos no al mismo nivel. La previsión de todos los expertos consultados por el comparador HelpMyCash es que la banca subirá los intereses de las hipotecas, tanto de las variables como de las fijas. Según los responsables del bróker hipotecario Housfy Hipotecas, algunas entidades ya han empezado a subir sus tipos.

El encarecimiento de las hipotecas variables tendrá su razón de ser en una subida progresiva del euríbor, el principal indicador para calcular el interés de estos créditos. Según la analista de la Asociación Hipotecaria Española, Leyre López, “las previsiones apuntan hacia un incremento de este índice a lo largo de 2022, lo cual aumentará los tipos variables”. López matiza que “en ningún caso se espera que el euríbor se sitúe en valores positivos”.

Las hipotecas fijas, previsiblemente, seguirán el mismo camino. La razón que ofrece el economista Gonzalo Bernardos tiene que ver con la subida de los tipos de interés fijos en Estados Unidos. Un encarecimiento que, probablemente, reproduzcan los bancos que operan en España. Bernardos sostiene, sin embargo, que el aumento no será muy pronunciado: “En 2021 se podía conseguir fácilmente una hipoteca fija al 1%; en 2022 es probable que te ofrezcan un tipo de alrededor del 1,50%”, asegura.

Más hipotecas fijas que variables

Los expertos consultados también coinciden en que la mayoría de las hipotecas se contratarán a tipo fijo, como ya ocurrió en 2021. Según Gonzalo Bernardos, esta tendencia se mantendrá mientras los bancos continúen promocionando estos productos, con los que ganan más dinero (los intereses fijos son más altos que los variables).

Ahora bien, la hegemonía de los intereses fijos podría verse comprometida a finales de este año. Es lo que sostienen los responsables del bróker hipotecario Housfy Hipotecas: “las variables tendrán más solicitudes en el último trimestre del año”, afirman. Ese cambio de tendencia se explica por la previsible subida generalizada de los tipos fijos.

Comparar será clave para ahorrar

Los analistas consultados pronostican que los bancos mantendrán su ritmo de concesión de hipotecas en 2022 debido al aumento de la demanda de vivienda en propiedad. Desde HelpMyCash añaden que esta situación de competencia entre entidades, con el objetivo de abarcar más clientes, puede beneficiar a los solicitantes de una hipoteca a la hora de conseguir mejores condiciones. Los expertos de este comparador aconsejan acudir a tantos bancos como sea posible, desde los tradicionales de renombre hasta las financieras online menos conocidas, y comparar ofertas. Con esta información, el cliente puede negociar con el banco que más le convenza para que mejore las condiciones que ofrecen otros competidores. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.