​Llevaré flores al muerto. El muerto soy yo Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 20 de enero de 2022, 08:29 h (CET) Llevaré flores al muerto,

el ser que en mí ha fallecido, se las llevaré al olvido pues él no está en un cementerio, está en mi cuerpo. El muerto está en el olvido porque ahí lo puse yo, para esta horrible historia no poder recordar jamás cuando la logre olvidar... Ese día llegará...

Jamás nadie sentirá esto que siento yo, que estoy viva, que estoy muerta, que he muerto para nacer y al morir nació otra.

Finalmente seré lo que era en un principio, y me preguntaré ¿para qué?, si me he muerto, vuelvo y vivo, puede que para volver a morir, mejor entonces, no haber nacido de nuevo, así como ha sido.

