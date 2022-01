El Centro Botín recibió 111.096 visitantes en 2021, más del doble que en el año anterior Comunicae

miércoles, 19 de enero de 2022, 18:07 h (CET) La Fundación Botín se ha mostrado muy satisfecha con un año en el que se han realizado más actividades, incluso, que en 2019 y en el que las cifras de visitantes se van acercando poco a poco a las de ese año, recordando que "aunque el número de visitantes no es el objetivo, sin visitantes el objetivo no se puede lograr" Los datos que el director general de la Fundación Botín, Íñigo Sáenz de Miera, ha presentado en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) muestran un acercamiento del Centro Botín a cifras de 2019, con 111.096 visitantes en 2021 y un incremento del 105 % con respecto al año anterior. El edificio, sus pasarelas, plazas y espacios exteriores congregaron una afluencia de 577.020 visitas, mostrando también una mejora significativa de casi un 48%. Según Sáenz de Miera, “De cada 10 personas que pasean por los espacios exteriores, 2 entran al Centro Botín a descubrir su propuesta expositiva, una conversión que ha mejorado significativamente”.

El director general de la Fundación Botín ha recordado que el número de visitantes nunca ha sido el indicador con el que el Centro Botín mide su impacto, “aunque es cierto que, sin visitantes, el objetivo no se puede lograr”. También ha asegurado que “la misión social del Centro sigue siendo contribuir al desarrollo económico y a la creatividad de la región, un objetivo que el nuevo indicador de la creatividad regional definido junto al IE University ayudará de manera decisiva a alcanzar”.

De las visitas registradas a las exposiciones, los santanderinos y cántabros siguen siendo los más asiduos, con un 65 % de ellas, un porcentaje que crece cada año y reafirma la consolidación del Centro Botín como un proyecto que, al tiempo que tiene una destacada proyección internacional, prioriza su integración en la ciudad y su impacto local. Por su parte, un 27 % viajó desde otras comunidades autónomas, con vascos, madrileños, andaluces y asturianos a la cabeza, y un 7 % fueron extranjeros, provenientes de 59 países diferentes encabezando el ranking Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos, Alemania y Portugal, pero incluyéndose otros destinos más lejanos como México y Estados Unidos.

“Picasso Ibero” como gran protagonista

De los doce meses del año, agosto volvió a ser el de mayor afluencia a las exposiciones, aglutinando el 25% de las visitas, seguido de julio (14.986) y septiembre (12.064). Como dato curioso, los días que más visitas se alcanzaron fueron el 18 (1.320), 4 (1.294) y 21 de agosto (1.230) respectivamente, con la exposición “Picasso Ibero” como gran protagonista, una muestra que tuvo 65.644 visitantes entre el 1 de mayo y el 12 de septiembre. Además, el fin de semana “con mayor amor por el arte” fue el de San Valentín, en el que 57 parejas decidieron celebrarlo haciéndose Amigos del Centro Botín.

Otro dato en positivo es el de la expedición de 4.346 nuevos Pases permanentes (12 al día durante todo 2021), con lo que ya son 144.567 los ciudadanos de Santander y Cantabria que cuentan con esta acreditación para acceder gratuita e ilimitadamente a las exposiciones. También los 815 nuevos Amigos del Centro Botín, a un ritmo de uno cada diez horas, con los que se alcanzan las 2.745 personas que ya forman parte de este programa. A estas cifras se suman los treinta voluntarios, dos socios estratégicos (Fundación Mutua Madrileña y Fundación Prosegur), catorce instituciones colaboradoras (Vocento, El Diario Montañés, JCDecaux, Unidad Editorial, El País, Eurostars Hotels, Spend In, Onda Cero, Cervezas Alhambra, Alsa, Cadena Ser, CANTUR, Ayuntamiento de Santander y Renfe) y siete empresas asociadas (Bridgestone, Viajes Mesana, Derwent Group, Café Dromedario, Bathco, MiCampus y Uría Menéndez) que apoyan y ayudan a impulsar el proyecto y a cumplir la misión social del Centro Botín, apostando por la importancia de las artes en el desarrollo de la sociedad.

La fotografía fija con los datos del Centro Botín se completa con 37.985 seguidores en Facebook (+9 %) y 12.581 en Twitter (+2 %). En este capítulo, la red social que más creció fue nuevamente Instagram, con un incremento en el número de seguidores de casi un 13 %. Además, la web del Centro Botín contabiliza 423.873 visitas, lo que supone un 52 % más que en 2020.

Más participación en las actividades

De los 111.096 visitantes que el Centro Botín recibió en 2021, 92.555 disfrutaron de sus exposiciones artísticas y 18.541 participaron en su amplia oferta de actividades formativas y culturales en torno a las artes, con 396 propuestas y un índice de satisfacción media de 4,8 sobre 5. Según Sáenz de Miera, “la participación en las actividades que desarrolló el Centro Botín en 2021 se ha visto incrementada en un 23 % con respecto al año anterior, realizándose incluso más actividades que en 2019 (+56 %), lo que sin duda contribuye a que alcancemos nuestra misión social”.

Gran parte de las actividades fueron formativas (285), pero también sobresalen en la programación conciertos (51), sesiones de cine (38), espectáculos de artes escénicas (18) y actividades literarias (4) en un intento por tocar todas las artes y programar para todo tipo de públicos. En este sentido, los conciertos de música de todos los géneros (8.818), las distintas tipologías de visita (3.269), el cine (3.208) y las acciones creativas participativas (972), fueron las propuestas con más aceptación.

En 2021, el Centro Botín ha querido contribuir a la reactivación del sector cultural, trabajando con 288 artistas, expertos, investigadores, profesionales, empresas e instituciones del ámbito cultural y creativo, siendo 90 de ellos locales. “Este año ha sido especialmente importante la colaboración, el trabajo en equipo y la generación de redes, siendo a su vez uno de los mayores retos que hemos tenido que superar por las limitaciones en los transportes, los montajes, las restricciones y la necesidad de todo tipo de medidas de seguridad y protección”, ha asegurado el Director General.

A nivel expositivo, el Centro Botín retomó en 2021 su apuesta decidida por ofrecer a los visitantes nacionales e internacionales más oportunidades de conocer y disfrutar de lo mejor de la oferta artística nacional e internacional en un enclave inspirador. Así, y a pesar de las dificultades añadidas que aportaba la pandemia, contó con dos exposiciones internacionales: “Picasso Íbero”, como gran apuesta del año, y “Thomas Demand. “Mundo de Papel”, que podrá visitarse hasta el 6 de marzo.

Este año 2022, el Centro Botín retoma el proyecto expositivo de la artista reconocida internacionalmente Ellen Gallagher, inicialmente previsto en el calendario de 2020. Comisariado por Bárbara Rodríguez Muñoz, directora de exposiciones y de la colección del Centro Botín, y Benjamin Weil, director del centro de arte moderno de la Fundação Calouste Gulbenkian, será su primera gran exposición en España con Edgar Cleijne, artista neerlandés y coautor de muchas de sus obras, y abrirá sus puertas al público el 14 de abril. Le seguirá el 25 de junio la exposición de Juan Muñoz, que mostrará su carrera como dibujante. Comisariada por Dieter Schwarz, autor y especialista en arte moderno y contemporáneo, reunirá más de doscientos trabajos del artista, presentando por primera vez una visión general de su producción dibujada. El 8 de octubre abrirá sus puertas al público la exposición del mexicano Damián Ortega, que tendrá como comisario a Vicente Todolí, presidente de la Comisión asesora de artes plásticas de la Fundación Botín, y que sin duda activará en el visitante una nueva y trascendente forma de mirar a los objetos ordinarios y las interacciones rutinarias, algo habitual en su práctica artística. El programa expositivo se completa con “Thomas Demand: Mundo de papel” e “Itinerarios”, la exposición que año tras año muestra los trabajos de los artistas que reciben una de las Becas de Artes Plásticas de la Fundación Botín, con la apertura el 19 de noviembre de Itinerarios XXVII, que reunirá los proyectos de los becarios de la XXVII convocatoria de estas ayudas. Más información en www.centrobotin.org.

