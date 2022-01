Tendencias de Business Intelligence en 2022 según DigDash, el software de visualización y análisis de datos Comunicae

martes, 18 de enero de 2022, 17:03 h (CET) Para lograr que los datos sean accesibles para todos, las herramientas de Business Intelligence evolucionan constantemente. Desde el autoservicio de BI hasta el análisis predictivo, la gestión de la calidad de los datos y la alfabetización de datos, son ejemplos de ello A continuación se adjuntan algunas de las conclusiones del informe sobre tendencias del sector para 2022 realizado por DigDash, editor de software especializado en la visualización de datos.

Se avecinan buenos tiempos para el BI de autoservicio

El BI de autoservicio se ha desarrollado para satisfacer las nuevas necesidades de los usuarios en términos de libertad, independencia, accesibilidad y uso de los datos.

Estas herramientas de autoservicio facilitan el trabajo de los usuarios, que ya no necesitan que los equipos informáticos exploren los datos, los interpreten y generen cuadros de mando interactivos para entenderlos. Este fenómeno está ayudando a desmitificar el BI. Poner los datos al servicio de todos los usuarios de la empresa permitirá que todos participen en las distintas decisiones de una empresa, lo que llevará a una toma de decisiones colaborativa.

La analítica y los informes predictivos van en aumento

Durante mucho tiempo, la minería de datos sólo se refería a los datos registrados en el pasado. Hoy en día, las soluciones de BI son capaces de predecir tendencias gracias al Big Data. A partir de los datos existentes, pero sobre todo de los datos futuros estimados, el análisis predictivo permite a las empresas evaluar mejor los riesgos, al tiempo que dispone de diferentes soluciones alternativas para resolver un problema (mejor evaluación de la solvencia de un cliente para los bancos, ajuste de los precios de los billetes para optimizar la tasa de ocupación de los aviones, etc.)

El uso de la Inteligencia Artificial para un análisis más proactivo

Elaborar informes que sepan alertar sobre posibles anomalías y cualquier imprevisto ahora es posible gracias a la IA. Cada vez más utilizada en las herramientas de BI, mejora la capacidad de análisis de todo el conjunto de datos. Los usuarios, sin la ayuda de un científico de datos, pueden crear previsiones, tendencias, correlaciones, pero sobre todo detectar anomalías con una rapidez sin precedentes.

La calidad de los datos: un gran reto para el BI

La gestión de la calidad de los datos (DQM) se considera uno de los desarrollos más prometedores en BI, ya que permite prevenir los riesgos de la calidad de los datos, pero también garantizar el cumplimiento de las normas y leyes internacionales. Se trata de un reto importante, ya que las consecuencias de una mala calidad de los datos pueden ser catastróficas para una empresa (presupuestos erróneos, mala comprensión de las expectativas de los clientes, malas inversiones, etc.). Ante unos requisitos de cumplimiento cada vez más estrictos, la gestión de la calidad de los datos es una tendencia de BI esencial para 2022.

Automatización de datos para recoger y analizar enormes cantidades de datos

Adoptada ya por el 30% de las empresas, la automatización de datos es una de las tecnologías clave de este año. Les permite agilizar todo el proceso de descubrimiento, análisis y supervisión de datos, aprovechando otras tecnologías como la IA y el aprendizaje automático.

Conocimiento de los datos

La alfabetización en datos, es decir, la capacidad de comprender, leer, escribir y comunicar datos en un contexto específico, también se está convirtiendo en una tendencia. Se trata de asimilar las técnicas y métodos utilizados para analizar los datos. Completa la accesibilidad de las herramientas de BI al mayor número de personas, ofreciendo a todos la formación y las herramientas necesarias para que toda una empresa pueda manipular y analizar sus datos.

Entre innovaciones tecnológicas, controles reglamentarios y retos económicos, el mundo del BI está a punto de experimentar numerosos cambios. Para ayudar a las empresas a realizar las mejores elecciones y explotar todo el potencial de la inteligencia empresarial, DigDash ofrece una visión general de las tendencias clave que marcarán el año 2022.

Para conocer en detalle las 10 principales tendencias de BI para 2022, se debe descargar el libro blanco editado por DigDash y disponible AQUÍ.

Acerca de DigDash

DigDash es una empresa de software de BI fundada en 2006 y con sede en Aix en Provence, París y Madrid. Dirigida por cuatro socios expertos en herramientas de Business Intelligence que trabajaron para Business Objects en el Silicon Valley, DigDash es la PYME francesa que está desafiando a los gigantes estadounidenses en materia de cuadros de mando y análisis. Con más de 150.000 usuarios en 25 países, DigDash Enterprise ayuda a sus clientes a gestionar mejor su negocio, explorar sus datos y comunicarlos eficazmente.

En el ADN de DigDash hay 3 elementos fundamentales:

● AGILE : En un afán de mejora continua, DigDash se esfuerza por ser flexible

● EASY : DigDash Enterprise destaca por su facilidad de uso a todos los niveles

● STRONG : Robusta, la solución está reconocida como una de las más potentes del mercado

Más allá del producto, DigDash ofrece una completa gama de servicios adaptados a las necesidades y recursos de sus clientes.

Descargar el documento completo en el siguiente enlace:¿Qué nos depara el mundo de los datos en 2022?

