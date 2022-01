Así se cuida el hombre de hoy: manicuras, masajes, peelings... Tendencias de belleza y cuidados masculinos Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 18 de enero de 2022, 12:09 h (CET) Que los hombres se cuidan cada vez más es una realidad desde ya hace bastante años, no hay más que preguntar en los salones de belleza o clínicas de estética. Lo que varía de unos a otros, también en función de la edad, es aquello a lo que dedican más tiempo o sus rituales diarios en casa. Muchos reconocen que el cabello (sobre todo su pérdida) es su principal preocupación, unido al culto al cuerpo, principalmente unos abdominales marcados entre los chicos más jóvenes y llegados a ciertas edades, las bolsas bajo los ojos o las pequeñas arrugas en la comisura de los labios o frente.

Tratamientos faciales

De todos los salones que Menta Beauty Place tiene en Madrid, solo el de Francisco Silvela incluye área de estética. Para el rostro masculino, ofrecen desde higiene facial para eliminar impurezas y retirar las células muertas, a novedosos tratamientos como Wow Effect, una mascarilla con un alto volumen en concentrados e ingredientes activos que se adapta a nuestra cara como una segunda piel. También, fotorejuvenecedores con dermoestimulación producida por luz pulsada intensa, o multivitamínicos con Dermapen, una innovadora técnica que combina los principios activos usados tradicionalmente en la mesoterapia, con un sistema de microagujas que estimulan la producción de colágeno y elastina, dando una mejor apariencia a nivel de arrugas, secuelas de acné, pieles pigmentadas u opacas.

En Homine Madrid no todo es peluquería para el hombre y cuidado de la barba, desde hace ya tiempo funciona una zona de estética con tratamientos faciales oxigenantes, vitamínicos, rejuvenecedores con retinol, antiedad, iluminadores con vitamina C y otros tan interesantes como el Dermapeel Pro (primer peeling secuencial multicapa) o su tratamiento de hidrodermoabrasión.



Manicuras y pedicuras

La firma norteamericana ORLY tiene entre sus esmaltes uno exclusivamente dedicado a los hombres, se llama Nails for Males y su acabado es semimate, sin color pero que da un aspecto saludable y cuidado a nuestras uñas. Además, está libre de DBP, formaldehído y tolueno, totalmente vegano y gluten free. Puede probarse entre otros centros en ÌO Salón, donde hacen también una manicura spa que incluye exfoliación, mascarilla y masaje hidratante con piedras calientes.

Abdominales perfectos, pero también glúteos, bíceps…

Muchos hombres han cogido estas navidades unos kilos de más, lo que en caso de no tener mucho tiempo o no gustarnos el gimnasio, podemos solucionar con varias sesiones (de 25 minutos cada una) de Wonder Medical, un sistema revolucionario que por medio de fuertes y profundas contracciones musculares, es capaz de activar la pérdida de grasa en el abdomen. Además, fortalece y tonifica todo el área, siendo una forma rápida, segura y efectiva de lograr un cuerpo 10 en tiempo récord. También es muy eficaz en tratamientos de tonificación, pérdida de peso, regeneración muscular, rehabilitación, reducción de la celulitis y rejuvenecimiento. Es aplicable a otras zonas del cuerpo como bíceps, glúteos, piernas, pecho, etc…

Cosmética masculina para un ritual de belleza en casa

Tampoco debemos descuidar lo que podamos hacer en casa. Una firma recomendada que impacta por su estética es Freak’s Grooming, cosméticos para el hombre a partir de ingredientes naturales como aceites esenciales de cardamomo, cedro, geranio o coco y extractos de aguacate, camomila o aloe vera entre otros, todos ellos veganos, libres de crueldad animal y respetuosos con el medio ambiente.

Puedes encontrar desde jabones en barra y aceites para barba, a pomadas para el cabello, cremas hidratantes faciales o geles y tónicos para después del afeitado. Se trata de una marca 100% española, idea del barcelonés Néstor Alriols. Tanto el packaging como la imagen de cajas y productos dejan a las claras el interés por una estética moderna y vintage que glorifica las décadas de los 50, 60 y 70 en Estados Unidos, cuidando también los envases, de vidrio y por tanto, material 100% reciclable.

Tratamientos corporales

Entre los tratamientos específicamente para el cuerpo, en Menta Beauty Place apuestan por los masajes reafirmantes y reductores con ondas de choque AWT, junto con diferentes técnicas de tonificación y reafirmación corporal, o de presoterapia, esta última con un bono de diez sesiones en oferta.

En Homine Madrid, envolturas relajantes de chocolate o té verde, masajes con piedras calientes o ventosas, orientales como el Qua-Sha, maderoterapia o el combinado de medicina china, u otros centrados en la zona facial-craneal y descontracturantes. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Así se cuida el hombre de hoy: manicuras, masajes, peelings... Tendencias de belleza y cuidados masculinos Doce propósitos ‘deco’ para cumplir mes a mes si quieres una casa cómoda, saludable y con mucho estilo Consejos y tendencias para decorar el hogar a lo largo de 2022 Las manicuras que veremos en 2022: colores, formas y tendencias La tendencia más rompedora será que no habrá reglas ​El arte de crear ambientes con luz en el hogar Posibilidades y recomendaciones para decorar con luz diferentes rincones de una casa ELEMIS llega a Madrid La firma cosmética de lujo nº 1 en UK aterriza en España