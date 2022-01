El nuevo cambio de carta de Enbabia que ha conquistado Madrid Emprendedores de Hoy

martes, 18 de enero de 2022, 08:00 h (CET)

Los cócteles son atractivos por la diversidad de ingredientes que contienen, entre ellos, la inclusión de bebidas alcohólicas y no alcohólicas de distinto tipo que producen sabores con un gusto particular. La historia de la coctelería, tal y como se conoce en la actualidad se remonta al siglo XIX cuando en los bares estadounidenses se realizaba la mezcla de bebidas para llamar la atención de los clientes.

En la ciudad de Madrid, la nueva carta de una de las mejores coctelerías madrileñas, Enbabia Infused ha revolucionado el mundo de la coctelería. Sus ingredientes y la calidad del servicio con su preparación artesanal han logrado incrementar el número de visitas y reservas en un 15 %, una muestra de la recepción positiva que tuvo el público con esta iniciativa.

En el mundo de la coctelería por más de dos décadas Enbabia Infused ha conquistado el mundo de la coctelería con su constante innovación desde hace más de 20 años. Su especialización en la elaboración de bebidas lo convierte en uno de los referentes nacionales de la industria. Para llevar a cabo el cambio hacia la categoría artesanal, la empresa madrileña contó con Martina Herrero, bartender profesional y con Infused Craft Spirits, especialista en la elaboración de destilados artesanales.

De acuerdo con la aplicación de viajes TripAdvisor, Enbabia Infused es uno de los cinco mejores establecimientos de vida nocturna de la ciudad. No solo es un lugar ideal para tomar bebidas, sino que también ofrece espacios amplios para disfrutar de la música y bailar.

Para evitar las largas colas de entrada, existe la opción de reservar una entrada con antelación.

Un clásico que no pasa de moda Pese a tener más de dos siglos de historia, el mundo de la coctelería es una tendencia que crece actualmente. La clave está en las modernas combinaciones y creatividad que se aplica a la hora de preparar una bebida. La técnica de los bartendersy el hecho de que se capaciten constantemente también genera un valor agregado a este servicio. “Enbabia es sinónimo de referencia, de sabores nuevos y experiencias únicas y, por eso, el público nos elige cada noche” afirma Koke Morán, director de marketing del grupo Party Area.

No todas las personas comparten el gusto por los mismos ingredientes. La capacidad de satisfacer los deseos de cada uno es lo que mantiene la buena reputación de los cócteles. Se pueden encontrar bebidas para todos los gustos, preparados con una bebida alcohólica en particular o sin una gota de alcohol para quienes optan por pasar un buen rato sin consumir este elemento.

La creatividad del equipo de Enbabia Infused para fusionar sus bebidas con un toque artesanal ha llevado a conquistar al público nacional y extranjero que recorre las calles de Madrid en busca de una experiencia única.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.