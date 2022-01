Velas artesanales elaboradas en España Emprendedores de Hoy

lunes, 17 de enero de 2022, 12:18 h (CET)

Para que un espacio resulte agradable y ameno, los profesionales resaltan la importancia de cuidar la ambientación del mismo. En este sentido, incluir elementos como velas artesanales es una decisión inteligente para equilibrar el espacio. Además de suponer un excelente elemento decorativo, estas proporcionan más luz al espacio e incluso son capaces de impregnarlo con aromas de la naturaleza.

Consciente de esta necesidad, surge una nueva tienda online española conocida como Candela Rosa, quién se especializó en la confección de este tipo de artesanías. Destacadas por su innovador diseño y funcionalidad, las velas de esta pequeño negocio artesanal cuentan con acabados únicos realizados a mano y están hechas exclusivamente con cera de soja para garantizar un producto final de elevada calidad, ideal para decorar o ambientar cualquier habitación. De hecho, en su colección de velas, se diferencian las velas aromáticas de las velas decorativas.

¿Por qué las velas con cera de soja resultan más útiles que las tradicionales? A diferencia de las velas de parafina tradicionales, diversos estudios han demostrado que la cera de soja resulta mucho más sostenible. Esto se debe principalmente a su origen vegetal, el cual cuenta con un punto de fusión bajo que permite que esta se derrita con mucha más facilidad, sin necesidad de quemar, y su combustión es mucho más lenta y duradera.

Asimismo, estas velas tienden a ser realizadas con mechas de madera o mechas de algodón orgánico, las cuales ralentizan la combustión. En consecuencia, esta opción ha demostrado generar menos desechos, ya que las velas se consumen completamente a través de un proceso de quemado limpio, el cual produce un 90 % menos de hollín respecto a las tradicionales. Además, estas últimas habitualmente causan manchas en las superficies, muebles y paredes y esta situación no se da al utilizar la opción a base de cera de soja.

Comprar velas artesanales, ideales para complementar cualquier espacio Las velas de cera de soja artesanales de Candela Rosa son realizadas en recipientes cuadrados o redondos elaborados con escayola o cemento, dependiendo de los gustos del cliente. Dichos contenedores pueden ser de un solo color o estar combinados con blanco, luciendo un llamativo efecto marmoleado.

Por otro lado, bajo el lema de “siente lo natural”, los productos de Candela Rosa se encuentran disponibles en una amplia variedad de aromas naturales, entre los que destacan fragancias como lavanda, vainilla, rosa, canela, eucalipto, frambuesa, manzana, frutas exóticas, jazmín e incluso frutos rojos.

Asimismo, estas velas poseen una extensa variedad de colores. Entre todos los modelos que ofrece la marca, en esta época destacan algunos como son las velas en tarros de vidrio: la vela Fall In Love con aroma a rosas; Christmas Spices con aroma a canela; Keep Calm con aroma a lavanda; y Golden Hour con aroma a vainilla, entre otros.

Las velas de Candela Rosa han sido diseñadas para convertirse en un complemento ideal para los hogares y, de este modo, crear espacios sostenibles y amenos. Mediante un proceso de confección artesanal en España, promueven ambientes libres de gases tóxicos y beneficiosos para la naturaleza.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.