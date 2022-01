El aprendizaje de visualización arquitectónica se transforma Comunicae

lunes, 17 de enero de 2022, 10:14 h (CET) En la actualidad la visualización arquitectónica se ha convertido en una herramienta clave que diferencia y posiciona a los profesionales del sector. Centros como 24studio se han convertido en líderes en la oferta de formaciones de estas piezas gráficas hiperrealistas La infoarquitectura, como también se le conoce a la visualización arquitectónica, consiste en crear imágenes realistas de un futuro proyecto en desarrollo; gracias a esto se puede tener una concepción mucho más certera, visual y exacta del proyecto antes de su ejecución.

En la actualidad, la visualización 3D se ha abierto caminos convirtiéndose en una herramienta esencial para la arquitectura, diseño de interiores y el sector inmobiliario, entre otros.

Los profesionales de esta especialidad disponen de salidas al mercado laborales que van desde estudios de arquitectura y diseño de interiores, a agencias de publicidad, diseño gráfico y marketing inmobiliario; start ups relacionadas con la realidad virtual; productoras y estudios de motions graphics; o incluso creando espacios increíbles para el sector de los videojuegos.

Las ventajas de estos modelos en 3D son numerosas. La infoarquitectura permite encontrar y corregir errores en los diseños 2d, mejora la calidad del proceso de diseño, mejora la selección de materiales constructivos y acabados y ayuda a controlar los costos de proyecto.

Los grandes estudios de arquitectura apuestan por las empresas más prestigiosas en el ámbito de la visualización arquitectónica para darle una narrativa a sus ideas ya que son conscientes de que sin una buena estrategia de comunicación del proyecto este no existiría a ojos de los demás. No obstante la escasez de profesionales especializados en esta disciplina es un hecho: las empresas de visualización necesitan urgentemente más especialistas en esta materia.

Teniendo en cuenta que la demanda de profesionales con esta especialidad crece a diario, es habitual encontrar centros de formación que incorporan a su oferta estas enseñanzas. Aunque también existen centros que se adelantaron a este fenómeno y llevan muchos años impartiendo conocimientos sobre la materia, como 24studio LAB en Madrid.

24studio es un centro oficial de formación certificado por Autodesk, creado hace más de 10 años por arquitectos altamente especializados en formación de visualización arquitectónica.

Este centro utiliza las herramientas digitales más vanguardistas para capacitar a los alumnos y que estos adquieran un alto grado de especialización, pudiendo destacar sobre la competencia e incorporarse al mercado laboral con mayor facilidad. Se definen como “la mejor opción de formación en visualización 3D en España y con una metodología única y diferencial”.

Desde 24studio ofrecen una formación distintiva con profesores que además de ser docentes son profesionales expertos en el sector; hecho que ayuda a los alumnos a afrontar de manera sencilla el futuro laboral de la profesión.

La visualización es todo un arte que puede parecer complicado pero que está al alcance de cualquier profesional. El futuro de la infoarquitectura parece tomar un aspecto cada vez más realista con detalles, formaciones y proyectos que sorprenden a aquellos que no sabían de qué se trataba hasta ahora.

