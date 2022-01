¿Qué son los motores industriales? Se han convertido en el centro de operaciones de cualquier cadena de procesos, de ahí la importancia de conocerlos a profundidad Redacción

lunes, 17 de enero de 2022, 11:24 h (CET) El crecimiento y desarrollo económico de un país depende en buena parte del sector industrial. Las pequeñas, medianas y grandes empresas normalmente producen los principales bienes y servicios requeridos para satisfacer las necesidades de la población.

No obstante, conseguir que todo esto funcione de manera óptima depende de algunos factores: contar con el material correcto, el personal cualificado y, en especial, la infraestructura adecuada. Con respecto a esta última, hay que destacar que un papel preponderante para la transmisión de energía corresponde a los motores industriales.

En tal sentido, dichos motores se han convertido en el centro de operaciones de cualquier cadena de procesos, de ahí la importancia de conocerlos a profundidad.

De la electricidad al movimiento mecánico

Los motores industriales son piezas centrales que accionan diferentes maquinarias con la potencia necesaria y a velocidades controladas. En la actualidad, existen múltiples modelos con funcionalidades y prestaciones diversas. Son utilizados de manera amplia en el sector industrial.

Los de tipo eléctrico se han desarrollado durante los últimos 100 años y son capaces de convertir la energía eléctrica en energía mecánica de rotación. Estos motores han sido diseñados para optimizar su eficiencia, es decir, el rendimiento en CV de potencia por kWh de consumo eléctrico.

Las bobinas de rotor (árbol motor) y estator (estructura externa rígida) generan campos magnéticos que interactúan para lograr el torque que haga rotar al primero. Los modelos más innovadores han sido pensados teniendo presente el cuidado del medio ambiente.

Hoy en día, un motor de alta eficiencia opera continuamente consumiendo menos energía que modelos de hace algunas décadas. Se han realizado cambios significativos y mejoras para extender el tiempo de vida útil y favorecer el incremento de los niveles de productividad.

Los motores y su rol esencial en la industria

El desarrollo del sector productivo no se detiene. Los ingenieros y especialistas en otras ramas tecnológicas constantemente realizan propuestas que apuntan a la máxima eficiencia de los procesos y el uso adecuado de los recursos energéticos. La diversidad de mecanismos existentes es muy amplia.

Para bajas potencias se utilizan motores de corriente alterna monofásicos. Por su parte, los trifásicos están destinados a tareas en las que se necesitan potencias mayores y servicio continuo. Asimismo, para procesos en los que el control de velocidad es crucial suelen usarse motores de corriente continua.

Todo tipo de motores son utilizados para infinidad de procesos que requieren movimiento, por mencionar algunas aplicaciones: en bombas, ventiladores, brazos robóticos, correas transportadoras, grúas, molinos, mezcladoras, cortadoras y tornos.

En el ámbito industrial, es necesario analizar de manera constante los requisitos técnicos de todos los componentes que forman parte de la línea de producción. Resulta imprescindible verificar que el conjunto de operaciones secuenciales se produzca de manera idónea y esté adaptada a los modelos productivos.

Las nuevas tecnologías

El uso de los motores industriales continúa extendiéndose cada día en todo el mundo. Desde el punto de vista tecnológico, ha sido necesario realizar diferentes adecuaciones. Existen normas que regulan la utilización de estos mecanismos en el sector industrial.

La sostenibilidad ambiental es un tema de discusión global. Alinear el cuidado del medio ambiente, preservación de las generaciones futuras y la satisfacción de las necesidades actuales son aspectos esenciales.

En atención a esto, las investigaciones y últimas tendencias están orientadas a la maximización de la eficiencia de los motores utilizados en el sector industrial. Asimismo, con la implementación de las nuevas tecnologías su rendimiento es mucho más elevado y los costes de operación se reducen.

Evitar el desgaste es prolongar la vida útil

El mantenimiento de los equipos nunca debería ser considerado como un mal necesario. En realidad es todo lo opuesto. Se ha comprobado que un buen programa de mantenimiento previene grandes desajustes por incumplimiento de la producción.

De igual modo, contribuye a minimizar los costes a los que se tendrían que incurrir para hacer reparaciones mayores. La mejor forma de garantizar la máxima vida útil de cualquier equipo es mediante un adecuado esquema de mantenimiento preventivo y predictivo.

Por lo general, los motores trabajan de manera continua. Esto significa que el nivel de desgaste de ciertas piezas es inevitable con el paso del tiempo. La monitorización regular de parámetros específicos favorece la detección temprana de fallos y el cuidado preventivo de los sistemas para evitar la interrupción de los procesos asociados.

Los modelos recientes cuentan con modernos sistemas de monitorización que detectan ciertos fallos. No obstante, la función del mantenimiento continúa siendo indispensable y tiene que ser realizada por expertos en la materia.

En Steknos hay un grupo de especialistas cualificados que ofrecen las soluciones industriales más especializadas. En este enlace https://steknos.es se puede observar la amplia diversidad de servicios en el sector de bombas y motores industriales que proporcionan.

