La España fragmentada Los políticos aventureros pasarán, porque comer y dar de comer según sus intereses es fácil, lo difícil es ser hombre de estado Ángel Alonso Pachón

sábado, 15 de enero de 2022, 11:28 h (CET) España está llena de “caminos entrecruzados”, que, antiguamente, se atravesaban recibiendo el saludo de “amigo”, de “paisano”, de “compañero”, de “bienvenido”… Las lenguas no dividían… las normas no distanciaban… las distancias no alejaban… los intereses eran comunes… la inmigración se convertía en convivencia…

Siglo XXI, año político 2022, período histórico, la defenestración nacional.

Diario de Sesiones. 1 de enero de 2022 Portavoz gubernamental. Tiene la palabra “Señorías, el ciclo pandémico sigue su curso y ahora, más que nunca, el Gobierno entiende que cada Comunidad Autónoma debe tomar SUS decisiones pertinentes. El Gobierno vigilará, buscará fondos de fuera hasta recuperar la situación anterior. Afianzará las ayudas sociales y abrirá sus puertas a la inmigración, ofreciendo pero no exigiendo como hace la derecha exaltada.

El Gobierno Señorías, ofrecerá cultura general para todos y pondrá mucho interés en que se pueda estudiar en español por lo menos una pequeña parte. Se fortalecerán las lenguas vernáculas, como herramientas de futuro internacional y próspero.

Hemos ido por delante de Europa… somos los más vacunados… los más endeudados por circunstancias raras en la contratación de pedidos… Seremos los primeros en retomar la floreciente economía que nos corresponde… “

Murmullos…. La CALLE: “Señoría, se multiplican los “pasaportes covid’19”, se dispersan las “normativas territoriales”, los pasos de cebra se pintan de multicolores, a la libertad se le llama “movimiento de liberación LGTB”, a la igualdad se le asigna el nombre de“feminismo”, a los abonos transporte se les ponen“fronteras”, al turismo nacional se le exige llevar “diccionarios lingüísticos” y los territorios se han convertido en“reinos taifas”, en proceso de independencia…

Leyes, normas y lenguas para cada territorio… La sociedad española ha pasado a ser “las sociedades españolas”; la IGUALDAD ha pasado a llamarse OPORTUNIDAD (depende de la zona); la EDUCACIÓN de futuro está controlada, con perjuicio generalizado para la integración nacional e internacional. Estamos creando BABELES ininteligibles… BABELES desintegradores… BABELES sin conciencia de Estado… BABELES de vivencias al gusto de grupo e individuo… BABELES agnósticos… “ (Aplausos… Aplausos)

Murmullos… Otra CALLE: “Señoría, si todo fue falso… ¿Cómo se formaron generaciones de extraordinarios intelectuales y profesionales en los años cincuenta, sesenta y setenta? ¿Cómo el volumen de construcción de viviendas sociales en esos años fue enorme y además selecto? ¿Cómo la Formación Profesional fue de lo mejor que teníamos en Centros y Universidades Laborales? ¿Cómo nos integramos en Europa y en la ONU? ¿Cómo nos enseñaron a practicar el RESPETO a la mujer, el CARIÑO a la mujer, la CORTESÍA en las relaciones…?

Abusos, corrupción, mentiras, medias verdades, aprovechados… CLARO que existieron…, como ahora… con la diferencia que ahora nos escandalizamos como los fariseos de tiempos de Jesucristo y hacemos como aquellos. Lo que antes conocíamos como FRONTERAS ahora, por falso sentimiento humanitario, lo que queremos conocer como PUERTAS SOCIALES.

PUERTAS SOCIALES que, no nos equivoquemos, son la avanzadilla de la invasión, de la ocupación y de la absorción de Europa…, los VALORES que nos hicieron grandes y respetables los iremos dejando a la intemperie con las dichosas PUERTAS SOCIALES” (Aplausos… más aplausos)

Griterío… Más CALLE: “La MENTIRA va invadiendo las aceras…, la VERDAD los CRUCIGRAMAS… (¿?) Todo país, toda sociedad que quiera prosperar debe llevar a cabo una REVOLUCION “francesa”… Mutatis mutandis (cambiando lo que hay que cambiar). La historia nos recuerda que, hasta hace muy poco, los “héroes” portaban la bandera, símbolo de unidad yde lealtad.

Esos héroes se llamaban intelectuales comprometidos, economistas con visión, historiadores objetivos. Hoy, callan, prefiriendo sus poltronas “sociales” a la rigurosa verdad de la historia o simplemente a la rigurosa verdad de la economía social.

¿Dónde están los catedráticos de historia?; ¿dónde los Presidentes de Bancos y Cajas?; ¿dónde están los aguerridos empresarios? El miedo a ser defenestrados les hace callar.

La fragmentación de España es posible evitarla… Bastaría el SENTIDO DE ESTADO, el RESPETO A LA HISTORIA, la anulación del INDIVIDUALISMO y el COMPROMISO SOCIAL de todos y cada uno de los que tuvimos la suerte de nacer en esta tierra. Para eso, NO DEBERÍAMOS TENER MIEDO…

Los políticos aventureros pasarán, porque comer y dar de comer según sus intereses es fácil, lo difícil es ser HOMBRE DE ESTADO y saber ADMINISTRAR el Patrimonio de TODOS… Tarde o temprano la CALLE hablará y juzgará” Se Levanta la sesión.

