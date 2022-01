José Sacristán protagoniza el spot de los Premios Goya 2022 El Goya de Honor recorre Valencia 'vendiendo' nuestra cinematografía en esta pieza dirigida por Dani de la Torre y que se emitirá en TVE, salas de cine y Renfe Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 14 de enero de 2022, 12:23 h (CET)





"Buenos días. Venía a hablarle del cine español, ¿me abre?". Si el que llama a tu puerta y pronuncia esta frase es el actor y director José Sacristán, es imposible no invitarle a pasar. En el spot de los Goya, el intérprete, que recibirá el Goya de Honor en la 36 edición de los premios, se acerca hasta los hogares de los espectadores para recomendarles que no se pierdan los cinco títulos nominados como Mejor Película, al más puro estilo de venta a domicilio.





"Todo lo que sea colaborar para promocionar y hablar del cine español, ahí estoy al pie del cañón. Ha sido una satisfacción ser el que va anunciando, puerta a puerta, lo que los peliculeros españoles han hecho este año. Me recordó a mis tiempos en el Círculo de Lectores", manifiesta Sacristán, que en sus inicios profesionales tuvo que compaginar la interpretación con este trabajo.

El paseo del Goya de Honor por la capital valenciana, que incluye lugares emblemáticos y guiños a la cultura de la región, acaba en Les Arts de València, escenario en el que se celebrará la gala el próximo 12 de febrero.

Dani de la Torre ha dirigido esta pieza promocional rodada en la ciudad del Turia. "¡Que mejor embajador que Pepe para vender nuestro cine!", asegura el cineasta gallego, que junto a su equipo apostó por "una historia entrañable en el que, humildemente, uno de los actores más importantes de la historia de nuestro cine va, casa por casa, explicando las virtudes de las películas. Queremos reivindicar que las salas son sitios seguros, que hacemos películas maravillosas y que hay una gran variedad de títulos que, estén nominados o no, han hecho muy grande nuestro cine", expone.

Es la primera vez que trabajan juntos y solo tienen palabras de elogio sobre esta experiencia. "No conocía a Dani ni al equipo y es un privilegio seguir cumpliendo años y encontrarte con la gente joven y trabajar con ellos", destaca Sacristán.

De la Torre será también el director de la gala, reto que afronta tras dirigir los largometrajes El desconocido, La sombra de la Ley y Live is Life y la serie La unidad. Junto al realizador, Bárbara Alpuente, Ángela Armero, Nuria Roca y Alberto López forman el equipo de guionistas encargados del guion de la ceremonia y de este spot.

El anuncio de los Premios Goya se emitirá en TVE desde el jueves 13 de enero hasta el día de los premios. Un año más, las salas de cine se sumarán a la gran fiesta de la cinematografía nacional promocionando, desde el viernes 14 de enero, la ceremonia, gracias a la colaboración de la Federación de Cines de España (FECE). Renfe también se une a esta campaña como transporte oficial de esta edición, a través de las pantallas de sus trenes y la programación de su Canal Renfe a bordo en todos los corredores AVE a nivel nacional. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.