Unzué y Capitán contra la ELA: la carrera virtual participativa y solidaria El lado más solidario del deporte: pedalear, correr e incluso caminar por una buena causa, la lucha contra la ELA

viernes, 14 de enero de 2022, 11:01 h (CET) Pedalear, correr e incluso caminar por una buena causa: la lucha contra la ELA. Este es el reto al que nos invitan este mes de enero Juan Carlos Unzué -que fue portero del Osasuna, el Barça o el Sevilla, entre otros equipos, y ex entrenador del Celta, el Barcelona o el Numancia- y José Luis Capitán, tres veces subcampeón de España de Carreras de Montaña y que aún ostenta el récord de la Subida al Angliru, el mítico puerto asturiano. Dos deportistas de élite, amigos y enfermos de ELA.

Con la ayuda de colegas y familiares han puesto en marcha "Unzué y Capitán contra la ELA”, un reto deportivo y participativo al que puede unirse cualquier persona aficionada al ciclismo, el running o las caminatas. La iniciativa tiene como propósito reunir fondos para investigar la ELA y visibilizar esta enfermedad neurodegenerativa, cuyo origen se desconoce y para la que aún no existe cura. La cuota de inscripción al reto es de 5€, que serán donados íntegramente a la Fundación Luzón, entidad que centraliza la lucha contra la ELA en España con la misión de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de coordinar la investigación.



“Os animo a participar en este gran reto y a hacerlo saber a vuestra gente cercana”, afirma Juan Carlos Unzué en el vídeo que puede verse en la web www.unzueycapitancontralaela.org. “Nos estaréis ayudando a visibilizar la ELA y, con vuestra inscripción, a conseguir recursos en una causa muy necesitada de encontrar lo antes posible una cura”.



“Por 5 euros, íntegros para la Fundación Luzón, nos acercaremos más a la cura de nuestra terrible enfermedad”, añade por su parte José Luis Capitán, cuyo vídeo en la web del reto alienta a ser solidarios y recuerda que “podréis participar corriendo, en bici o caminando”.



Un saludable “pique deportivo”



Al apuntarse a la carrera y abonar la inscripción, cada participante obtiene un código de acceso a la aplicación que, una vez descargada en su móvil y conectada al GPS de su dispositivo, registrará los kilómetros que recorre en bicicleta o a pie y los sumará al cómputo total. La app permite escoger la modalidad (ciclismo o carrera) y los tramos que se van a completar (a partir de 5 kilómetros para recorridos a pie y desde 20 kilómetros pedaleando).



Este reto solidario, que va a estar abierto hasta el 31 de enero, tiene como objetivo sumar 40.000 km y llegar a las 10.000 inscripciones. Hasta el momento, los datos de la app muestran que la recaudación sobrepasa los 16.000 euros y que los más de 2.000 participantes ya han cubierto más de la mitad de los kilómetros.



Una de las características más motivadoras de la aplicación es que muestra la clasificación general, con sus resultados y nombres en cabeza por categorías (individual, por equipos, por distancias…), lo que añade a la carrera un toque competitivo muy en la línea con el espíritu deportivo de sus promotores. Además, los participantes podrán compartir sus logros en redes sociales con el hashtag # unzueycapitancontralaELA.



El lado más solidario del deporte



La iniciativa de Unzué y Capitán ha cosechado adhesiones de atletas de talla mundial y personalidades del mundo del deporte. En la web del evento pueden verse los vídeos de apoyo de Jesús España (campeón de Europa de 5.000 m), Martín Fiz (campeón del mundo de Maratón), Antonio García (campeón de las 24 Horas de Le Mans), Andrés Díaz (bronce mundial en 1.500 m), Abel Antón (doble campeón del mundo de Maratón), Pedro Delgado (ganador del Tour de Francia), Arturo Casado (campeón de Europa de 1.500 m), Víctor García (campeón de España de obstáculos y 3000 m), Javier Moracho (exrecordman de 110 m vallas), Juan Carlos Higuero (campeón de Europa de 1.500 m) o Víctor de la Parte (ciclista profesional de Team TotalEnergies).



Junto a ellos, periodistas como Alex Calabuig (director de Corredor\) y Antonio Alix (Eurosport), comentaristas deportivos como Gerardo Cebrián (TVE) o Carlos Sánchez Blas (Onda Madrid), e incluso un chef: Joaquín Felipe. El coordinador del reto Unzué y Capitán contra la ELA, Vicente Capitán (ex campeón de España de Carreras de Montaña, periodista deportivo y hermano de José Luis), llama a la participación, a acumular kilómetros, e incluso a enviar vídeos que recojan las hazañas.

