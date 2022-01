El 61% de los españoles ya compra de forma habitual en marketplaces, superando la media mundial del 57% Según un estudio, cuanto más compran los consumidores en los mercados en línea, más se decantan por estos frente a las webs de comercio electrónico convencionales Redacción

jueves, 13 de enero de 2022, 10:53 h (CET) Mirakl, la plataforma de marketplace líder en el mundo, publica hoy su State of Online Marketplace Adoption de 2022, una encuesta mundial realizada a 9.000 consumidores -incluidos 1.000 en España- que analiza las preferencias de los consumidores en materia de comercio electrónico y marketplaces. El estudio destaca cómo la adopción de marketplaces entre los consumidores españoles ha aumentado de forma constante desde los primeros días de la pandemia del COVID-19 hasta este recién estrenado año 2022.

Así, la investigación muestra que la adopción de los marketplaces por parte de los consumidores es todo menos temporal. Y es que, tras los significativos avances consecuencia de la pandemia, el uso de los marketplaces ha mantenido su creciente posición en el panorama del ecommerce. Si en 2019, el 45% afirmaba comprar "exclusivamente" o "mucho" en marketplaces; esa cifra se elevó al 60% en 2020 llegando hasta el 61% a finales de 2021, superando la media mundial del 57%, así como la de Alemania (56%), Reino Unido (52%) y Francia (43%).





Este cambio de tendencia, tiene su origen en la última década, motivado por el auge de las compras online y el cambio en el comportamiento de los consumidores frente a sus marcas y minoristas favoritos. Así, el eCommerce ha evolucionado en respuesta a las crecientes expectativas de los consumidores en cuanto a la rapidez en los plazos de entrega, la calidad y variedad de los productos y la reducción de los precios. Sin embargo, aunque el eCommerce ha experimentado un notable aumento en los últimos años, ese crecimiento ha sido superado por los marketplaces, sitios de comercio electrónico que ofrecen productos de múltiples vendedores.

De hecho, según el State of Online Marketplace Adoption de 2022, los consumidores españoles realizan el 39% de sus compras online en marketplaces, y casi la mitad (43%) ha aumentado su uso en el último año. Además, se prevé que esta tendencia continúe, ya que, el 95% asegura que en el futuro espera utilizar los marketplaces al mismo ritmo que hasta la fecha o, incluso incrementará el mismo

Los “powershoppers” adoptan los marketplaces a un ritmo acelerado

El nuevo informe también ha revelado similitudes entre los "powershoppers" españoles y el “powershopper” medio mundial, es decir, aquellos que compran en línea una vez a la semana o más, y que representan los clientes más importantes para los retailers. Y es que, casi la mitad (47%) de los “powershoppers” españoles realizan sus compras online, frente al 39% del consumidor medio español y el 42% de la media mundial.

Esto indica que, a medida que la gente compra más, los marketplaces abarcan una mayor parte de su gasto. Además, tres cuartas partes de los “powershoppers” en España dijeron que desearían que más de sus minoristas favoritos tuvieran marketplaces.

La comodidad que ofrecen los marketplaces frente a otras opciones también resulta ser un factor clave para los consumidores a la hora de preferirlos. Así, consideran que los marketplaces están mejor posicionados para satisfacer sus necesidades, ya que casi el 60% de los encuestados españoles reconocen que son la forma más cómoda de comprar hoy en día.

Por qué los consumidores, cada vez más, se decantan por un marketplace

El estudio evidencia que cuanto más compran los consumidores en los marketplaces, más se decantan por estos frente a las webs de comercio electrónico convencionales. En este sentido, hasta un 68% de los consumidores prefiere webs de comercio electrónico que cuenten con un marketplace frente a los que no lo tienen y, entre los motivos principales de su preferencia, mencionan los mejores precios, las mejores opciones de envío y la variedad de productos.

Asimismo, el State of Online Marketplace Adoption 2022 descubrió que los compradores están dispuestos a hacer sus deberes en la búsqueda de productos de alta calidad. 6 de cada 10 consumidores en España investigan a un vendedor externo antes de realizar una compra en un marketplace, y el 69% de ellos comprueba las reseñas del mismo.

Consumir por una causa

Por último, el State of Online Marketplace Adoption 2022 revela que al consumidoronline actual no solo le motiva el precio más bajo o la entrega más rápida. Y es que, para muchos consumidores, la decisión de hacer una compra puede venir motivada por diferentes razones. Así, el 62% estaría dispuesto a pagar un precio mayor por un producto vinculado a una causa social.

"Este primer estudio mundial sobre las preferencias de los consumidores en cuanto a los marketplaces ofrece información importante para los minoristas a medida que evolucionan sus estrategias de ecommerce para una economía post-pandémica", menciona AdrienNussenbaum, cofundador y co-CEO de Mirakl. "Los resultados de la encuesta indican claramente que los consumidores quieren que más de sus minoristas favoritos lancen marketplaces con terceros vendedores. En la actual economía minorista "siempre activa", los compradores valoran los precios competitivos, la mayor variedad y los tiempos de envío más rápidos que solo pueden ofrecer los marketplaces".

En un contexto marcado por los cambios repentinos y la incertidumbre, los marketplaces están ganando popularidad de forma constante entre los consumidores, ofreciendo a los minoristas los medios para satisfacer las crecientes expectativas de sus clientes. En este sentido, se espera que este crecimiento se mantenga en los próximos años.

