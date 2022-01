Autorretrato de la presidenta del Congreso de los Diputados Lo impredecible apareció en el Gran Casino de Madrid José Luis Heras Celemín

EFE es una agencia de noticias de titularidad pública y en la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Como todas las empresas del grupo, es un instrumento estratégico en la aplicación de la política diseñada por el Gobierno para el sector público empresarial. Participada por la SEPI, EFE está sometida al control de las empresas de institución pública, entre ellos un control parlamentario que implica comparecencias informativas en el Congreso de los Diputados y en el Senado; y el envío periódico de información político-financiera. Miércoles 12 de enero. Con los parlamentarios de vacaciones, o casi, y sin más actividad informativa que la presencia del molt honorable Presidente de la Generalidad de Cataluña, Pere Aragonés, en el Club Siglo XXI, al socaire de un partido Real Madrid-Barça que coparía titulares, la actualidad informativa del día podría estar, estuvo, a las 9 de la mañana, en el Gran Casino de Madrid. Tribuna Nueva Economía Fórum con la directora de la Agencia EFE Gabriela Cañas, presentada por la periodista Soledad Gallego-Díaz. Dos mujeres con historia y nombre en El País. A la vez, el cese de Fernando Garea, ex director EFE, en la dirección de El Periódico de España, la aventura impresa de Prensa Ibérica. Novedad con periodistas. Sólo. A la entrada, la seguridad, mucha, forzó un vistazo a la mesa presidencial: Presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet. Dos ministros, Grande-Marlaska, de Interior; y Luis Planas, de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Y la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado. EFE, SEPI y periodistas. Con carne ministerial y la salsa de la tercera autoridad del Estado (Batet) y de la Fiscal General del Estado (Delgado). A la vista elecciones autonómicas en Castilla y León. Sin nada que contar, podría ocurrir que el PSOE, principal soporte del Gobierno Sánchez, usara la ocasión para promover noticias frente a Unidas Podemos, con Planas al quite, para encauzar el entuerto Garzón con sus carnes y carnicerías. También con los medios afines conocidos, mejor no citar nombres, para aprovechar todas las declaraciones y canutazos que pudieran ser útiles. Gallego-Díaz y Cañas estuvieron según lo esperado. La presentadora afable, sin entrar en harina. La presentada a lo suyo: Plan estratégico. Pérdidas EFE. Solicitud de más financiación. Coba al Gobierno y halagos a los políticos (No piden, tenemos libertad y los partidos políticos nos dejan trabajar). Dócil, sólo un lapsus autocritico tras la pregunta ¿EFE pública es una rémora? "Nos resta puntualidad", confesó ingenua, acaso buscando dinero para EFE, pero, incauta, reconociendo la tara de una agencia de noticias lenta que debe servir las noticias con prontitud y en competencia con un mercado riguroso. El acto, que duraría cincuenta y nueve minutos y medio, iba tranquilo cuando, a los 37 minutos y segundos, irrumpió la Presidenta del Congreso de los Diputados con una intervención rara y puede que preparada. Citó como peligros para la democracia los bulos, noticias falsas y la polarización, antes de hacer, espetar, la pregunta "¿Cree que el papel de los medios de comunicación podrían contribuir y podrían ayudar a que no hubiera tanta polarización y, por tanto, a que también, de alguna manera, desde el derecho a la información y el derecho a la libertad de expresión y lo que representa la libertad de prensa se pudiera también fortalecer nuestra democracia en ese sentido?" Estupefacción y asombro. Gabriela Cañas, esquiva, se salió por la tangente y no contestó. Pero la formulación de la pregunta, torpe y mal expuesta, no pudo esconder el retrato, desnudo autorretrato, que se había hecho. Tras él, sin comentarios, preguntas: ¿Batet espera o cree que los medios de comunicación se usen para regular algo, desde el Gobierno o fuera de él?, ¿En qué manos ha dejado el PSOE la Presidencia del Congreso de los Diputados?, ¿Los derechos de información y libertad de expresión, con la libertad de prensa, además de respetarse, pueden usarse para algo? ¿Y esto se dice ante EFE, la agencia pública de noticias?, ¿EFE va a trasmitir, contar o esconder la noticia que es la pregunta de la tercera autoridad del Estado? Lo impredecible apareció en el Gran Casino de Madrid: Un autorretrato de la Presidenta del Congreso de los Diputados.

