Avance Comunicación lanza su nueva oferta de servicios y estrena imagen y web Comunicae

miércoles, 12 de enero de 2022, 15:22 h (CET) La nueva oferta agrupa los servicios en comunicación estratégica y eventos y se orienta a la digitalización y la creación de marcas transformadoras. La agencia se fundó en 1991 como gabinete de prensa externo y en 2021 cumplió tres décadas de actividad ininterrumpida Avance Comunicación, agencia de comunicación estratégica, ha lanzado su nueva oferta de servicios, con un enfoque adaptado a la realidad actual de las marcas, más orientado a la digitalización y a la creación de marcas transformadoras, que influyan positivamente en su entorno y ámbito de actuación.

La agencia ha simplificado sus líneas de actuación, agrupando su actividad en dos grandes campos: la comunicación estratégica, en todos sus ámbitos y los eventos y experiencias, adaptados a las nuevas tendencias digitales e híbridas.

Dentro del ámbito de la comunicación estratégica, la agencia ofrece comunicación corporativa, branding, medios de comunicación y comunicación digital. En cuanto al ámbito de los eventos y experiencias, los servicios de Avance Comunicación incluyen eventos presenciales, virtuales, blended y experiencias vinculadas a la tecnología y el entorno digital.

Según Noelia Perlacia, socia y dircom de la agencia: "Como expresa nuestro propósito, dedicamos nuestro talento a diseñar soluciones innovadoras, estratégicas y personalizadas, para crear marcas transformadoras, que impactan de forma positiva en su entorno social, económico y, por supuesto, en su entorno natural. Nuestro nuevo enfoque estratégico trata de acompañar a las marcas hacia una nueva orientación, centrada en los pilares de su negocio y de su propuesta de valor y no en las herramientas.

Actualmente, muchas marcas, independientemente de su tamaño y su sector, realizan el proceso de forma inversa y eso lleva a un fracaso de sus acciones de marketing y comunicación".

El planteamiento desarrollado por la agencia se ve reflejado en la evolución de su logo y en una nueva web corporativa, más centrada en el contenido de valor.

Según Jorge González, socio y director creativo de la agencia: "Nuestro logotipo ha evolucionado, porque la propia marca y el negocio evoluciona de forma constante. Nuestro isotipo, el que durante años nos ha acompañado y que evolucionó radicalmente en 2017, fecha en la que modificamos totalmente nuestra imagen, nos ha abandonado. Marcaba el camino a seguir, era una especie de brújula y ya no es necesaria, porque estamos en un nuevo camino, creemos que acertado. 2021 fue un año de reflexión y análisis, que ha derivado en este nuevo enfoque. Todas las marcas deben evolucionar. Sería impensable que no apliquemos a nuestra propia marca lo que recomendamos a nuestros clientes".

La nueva web refleja todos estos cambios y nace con el objetivo de convertirse en una herramienta de información y atracción. Con un diseño atractivo y una estructura y navegación sencillas, la web refleja todos los conceptos incluidos en los nuevos servicios, además de contenido informativo y educacional, en materia de marketing y comunicación, constantemente actualizado en el blog “El Club de los Avanzados” y el podcast “Píldoras de Comunicación”.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.