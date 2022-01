Lo que debes saber al invertir en Bolsa Para evitar pérdidas notables, es impotante hacer una cartera diversificada, evitando apostar todo tu dinero en un mismo producto Redacción

martes, 11 de enero de 2022, 11:28 h (CET)

Si estás pensando en invertir en Bolsa para sacar mayor rendimiento a tus ahorros, te acercamos algunos detalles que debes conocer y te resultarán de lo más interesantes. No te pierdas este Wiki para invertir en la Bolsa.

¿En qué productos se puede invertir?

Una de las primeras cosas que has de tener presente al realizar una inversión es que existen diferentes tipos de productos en los que se puede invertir y que cada uno cuenta con sus peculiaridades. Así pues, estos son algunos de los más destacados que se pueden encontrar en los principales brokers.

Acciones Las acciones son, probablemente, la opción más conocida pero no la única. Lo cierto es que invertir en bolsa para muchos es sinónimo de invertir en acciones pero hay muchos más productos. En cualquier caso, las acciones suelen ofrecer rendimientos superiores a la media, siempre que se estudie bien la acción a escoger, su tendencia y se opte por tener una cartera diversificada.

ETF Se conoce bajo las siglas ETF, Exchange Traded Fund, a aquellos fondos que precisamente han sido creados por profesionales de la industria a partir de las mejores acciones productos concretos o bonos de diversa índole. En la actualidad hay diferentes plataformas que te dan la opción de invertir en este tipo de productos de manera directa y sin intermediarios.

Materias primas Las materias primas cotizan en la Bolsa de Valores de Chicago y son un activo que cuenta con una gran popularidad en todo el mundo. Con ellas se tiene la posibilidad de invertir en petróleo, oro, plata u otros metales. Uno de los grandes éxitos de estos productos es que son estacionales, por lo que si se entra en el momento adecuado puede reportar grandes ganancias.

Criptomonedas Ya puedes invertir en criptomonedas a través de los principales brokers, por lo que esta opción es mucho más fácil y accesible a todo tipo de inversores. Si bien hace unos años sólo existía el Bitcoin, lo cierto es que, en la actualidad, ya hay decenas de tokens que ofrecen buenas rentabilidades y que están revolucionando el mundo de las finanzas tradicionales. Eso sí, sólo hay que optar por monedas que se encuentren dentro de los brokers certificados para evitar estafas.

Consejos para invertir en Bolsa

Ahora que ya sabes algunos de los principales productos en los que puedes invertir es importante que tengas en cuenta los consejos más básicos para empezar a operar.

Apuesta por una cartera diversificada Para evitar pérdidas notables, es impotante hacer una cartera diversificada, evitando apostar todo tu dinero en un mismo producto. En la medida de lo posible intenta optar por equilibrar tu cartera al máximo teniendo en cuenta los diferentes activos que tienes a tu alcance y que pueden ser desde acciones a criptomonedas. Diferencia también entre sectores. No es buena idea adquirir 10 acciones sólo de empresas tecnológicas, pudiendo optar por también enseñas farmacéuticas, energéticas, etc.

Detectar el mejor momento No siempre es el mejor momento para entrar en una acción o producto. Aunque vayas a apostar por uno con tendencia alcista siempre hay momentos en los que es más adecuado entrar. Para ello tendrás que fijarte, especialmente, en dos aspectos. Por un lado, el llamado análisis técnico que lo que busca es ayudar a visualizar cómo será la tendencia que seguirá el producto en el futuro y para ello se ayuda en el estudio del gráfico.

Por otro lado hay que tener presente el análisis fundamental que te permitirá ver cómo es la salud económica y financiera de un activo en cuestión. Es importante tener en cuenta ambos aspectos puesto que ambos emplean dos metodologías complementarias y podrás usarlas a tu favor a la hora de hacer una inversión.

Usa los stop loss Para invertir en Bolsa de la manera más segura posible en acciones es importante que establezcas un límite en el llamado Stop Loss. De este modo, si introduces la cifra a la que quieres vender si llega la acción podrás cerrar automáticamente una posición y evitar así una pérdida mayor. Esta es una figura importante de introducir siempre sobre todo para evitar incurrir en riesgos innecesarios al operar.

Ve de menos a más En la medida de lo posible, comienza invirtiendo pequeñas cantidades para poco a poco ir aumentando tu inversión. Si puedes optar en un primer momento por practicar con una cuenta demo, mucho mejor.

