Clínica Oftalmológica Dr. Nebro pone en marcha la primera Unidad de Control de la Miopía Infantil en Málaga

martes, 11 de enero de 2022, 09:36 h (CET)

El Dr. Salvador Nebro Cobos, director de la Clínica Oftalmológica Dr. Nebro, anuncia la nueva Unidad de Control de la Miopía Infantil con el propósito de diagnosticar y frenar precozmente su progresión, liderada por la Dra. Luz Angela Muñoz Jiménez, Oftalmóloga Pediátrica, y Ana Pérez Vidaurreta, Optometrista.

El objetivo principal de la unidad es detener la progresión de la miopía en edades muy tempranas. Si no se diagnostica y se trata precozmente, la miopía puede progresar y afectar al desarrollo cognitivo y emocional de los pequeños, así como a su aprendizaje. Actualmente, es una de las causas más frecuentes de fracaso escolar.

En la unidad, el control de la miopía no consiste solo en controlar las dioptrías. Exige realizar un completo estudio con múltiples pruebas; estudio del fondo de ojo tras dilatar la pupila, topografías corneales y pruebas biométricas especiales para controlar que el ojo no crezca en longitud.

Iniciar los tratamientos cuanto antes permite cambiar la evolución de la progresión de la miopía. Los tratamientos actuales son personalizados y de eficacia demostrada, consisten en la aplicación de un colirio, adaptación de unas lentillas especiales o una combinación de ambas cosas y siempre hábitos saludables. Recientemente con el confinamiento, los hijos se han visto sometidos a un incremento en el tiempo de uso de dispositivos electrónicos y a una menor exposición a la luz solar, todo ello ha hecho que la miopía se haya disparado entre ellos, aumentando el número de miopes y la cantidad de miopía que tienen.

Los padres deben saber que la miopía se hereda y que los hijos de padres miopes tienen el doble de posibilidades de padecerla. El problema de la miopía no son las dioptrías, sino las enfermedades visuales en la edad adulta como el desprendimiento de retina o alteraciones de la mácula. Si el hijo presenta síntomas de miopía, o bien hay antecedentes de miopía en la familia y tiene más de tres años, es recomendable solicitar una revisión oftalmológica en la Unidad de Control de la Miopía Infantil, con el fin de ofrecerle una de las opciones de tratamiento para ello.

Esta unidad es la primera en la provincia de Málaga de estas características y va enfocada a una mejora en la calidad de los servicios. En la Clínica ofrecen un trato personalizado y tratan de ofrecer los tratamientos más avanzados. En esta línea, han abierto recientemente también una unidad de tratamiento de ojo seco, intentando siempre estar en vanguardia de la oftalmología.

Por último, recordar que si se precisa realizar cualquier consulta relacionada con la salud visual a un oftalmólogo en Fuengirola, el Dr. Salvador Nebro Cobos, junto a su equipo de especialistas, su personal de atención al paciente y con la tecnología más moderna que presta el centro es una de las mejores opciones y de mayor garantía con la que se puede contar.

