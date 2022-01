Mejor Seguro Vida sugiere cómo calcular correctamente el capital asegurado

Mejor Seguro Vida sostiene que es importante realizar un cálculo preciso de esta cuantía antes de contratar una póliza, teniendo en cuenta los gastos e ingresos de la unidad familiar para optimizar este servicio Al contratar una póliza de este tipo para una hipoteca, el capital asegurado suele establecerse por defecto teniendo en cuenta el importe del préstamo pero, en aquellas que no están vinculadas con una hipoteca, el asegurado puede definirlo a su gusto.

De esta tarea dependerán muchas cuestiones en el futuro, como la cantidad que recibirán los beneficiarios tras la muerte o la invalidez del tomador, por lo que conviene no quedarse corto en este cálculo.

No obstante, muchas personas no tienen los conocimientos necesarios y, a la larga, se dan cuenta que la cifra recogida no es la más adecuada para sus intereses.

El valor del capital asegurado incidirá en la cuota a desembolsar por el seguro, por lo que, cuanto mayor sea esta cifra, mayor será la prima de la póliza.

Teniendo en cuenta estas cuestiones, a continuación se exponen 5 trucos para calcular correctamente este índice.

Recurrir a un comparador

El comparador de Mejor Seguro Vida es una herramienta muy útil para encontrar la póliza de seguro más adaptada a las necesidades e intereses de la persona interesada, disfrutando, además, de un importante ahorro económico, al contemplar a las principales compañías de este sector.

Situación familiar

Este es otro criterio importante al que se debe atender antes de calcular el capital a asegurar, ya que en función del núcleo familiar, sus integrantes y las posibles especificaciones de cada miembro esta cifra puede variar considerablemente.

Otros posibles puntos a tener en cuenta son los estudios de los hijos (si los hay), si tiene personas dependientes a su cargo, etc.

Obligaciones

Las obligaciones económicas fijas y variables son otros temas importantes en este sentido. Un ejemplo muy común es la hipoteca, los gastos de suministros u otros créditos pendientes.

Así, se debe tener en cuenta el dinero pendiente por pagar, los plazos restantes, etc. para realizar este cálculo con total garantía.

Gastos de vehículos

Si se cuenta con vehículos en propiedad, se debe recopilar el gasto en seguros, mantenimientos, impuestos, combustible, etc.

Ingresos de la unidad familiar

Conviene calcular también el dinero que entra en la familia para que la fórmula dé el resultado más preciso posible.

Teniendo en cuenta todos estos puntos analizados, ya se puede establecer el valor aproximado del capital a asegurar en el seguro de vida.