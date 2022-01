Las manicuras que veremos en 2022: colores, formas y tendencias La tendencia más rompedora será que no habrá reglas Redacción

lunes, 10 de enero de 2022, 13:41 h (CET) Jennifer Silverio y Monique Aguilar, manicuristas oficiales de la firma norteamericana ORLY, nos acercan las tendencias en manicuras para este 2022, que será un año repleto de creatividad y color en nuestras uñas, dominando el minimalismo, los tonos nude y naturales (sobre todo en primavera) o los acabados almendrados que mezclan amarillos, naranjas y azul eléctrico. Lo más destacable, será la anarquía total en diseños y colores, lo desigual será la nota predominante en muchas manicuras.

La tendencia más rompedora que desde ORLY adelantan para este 2022 es precisamente que no habrá reglas, la manicura se tornará desigual con diseños distintos en cada uña y siempre, muy coloridas. Sin duda, para las mujeres que nunca se deciden por un color o diseño favorito, esta es la tendencia que estaban esperando: “Pueden recrearse en tonos sólidos o ir un paso más allá con incrustaciones de pedrería o diseños abstractos. Debido a esta nueva ola de originalidad, vuelven las uñas con un largo mayor y acabados almendrados donde las nail artists puedan dejar volar su imaginación, mezclando tonos amarillos y anaranjados, azules eléctricos, burdeos, pequeños toques de negro y como gran novedad, el rosa palo y el efecto no make up”- nos sugiere Jennifer Silverio, manicurista de la firma.



Entre los colores, veremos muchos negros y verdes, tonos tierra, pero también naranjas y magentas, destacando en todo momento los tonos nude muy naturales, y la manicura francesa con algún toque de nail art geométrico: “Para quiénes quieran darle a su manicura un aspecto más llamativo, los tonos metalizados y brillantes serán la opción ideal, aunque utilizados de manera delicada”.

Stiletto, manicuras con ondas y francesas en tonos pastel

Por su parte, Monique Aguilar, también manicurista de ORLY, apunta como principal tendencia las uñas stiletto, la manicura francesa en tonos pastel y las tan de moda manicuras con ondas: “Entre los colores que más romperán, destaco el beige, el topo (taupé), el camel, el lila, el melocotón y el azul turquesa. Por supuesto también, el Very Peri escogido este año por Pantone como color del año. Otra tendencia será la inclusión de pequeños brillantes, perlas o piezas de purpurina en uñas totalmente limpias. Y en cuanto a la forma, las cortas y naturales serán las preferidas, también más alargadas con puntas redondeadas o semiredondeadas”.

