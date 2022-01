Guía para obtener la cocina de tus sueños Las tendencias en diseños de interiores demuestran que emplear los mejores materiales, colores y conceptos harán que el hogar se revista de mayor carácter y personalidad Redacción

lunes, 10 de enero de 2022, 12:11 h (CET) La cocina es uno de los espacios del hogar más importantes. Aunque anteriormente era visto como un lugar de tareas diarias sin mucha magia, hoy en día se ha convertido en el eje central del disfrute familiar.



Gran parte se debe a los nuevos conceptos de diseño que buscan ampliar e integrar los espacios sociales del hogar como lo son el salón, el comedor y también la cocina. Es por esta y otras razones que tener una cocina de ensueños es una prioridad para muchos propietarios de viviendas.

Las tendencias en diseños de interiores demuestran que emplear los mejores materiales, colores y conceptos harán que el hogar se revista de mayor carácter y personalidad, de una manera integral. Sobre esto son expertos los profesionales de Áltico Cocinas en Málaga, quienes tienen una trayectoria impecable en el diseño e instalación de muebles de origen alemán.

Por qué escoger a Áltico para crear la cocina de tus sueños

Además de que ofrecen una calidad indiscutible en su producto final, lo que los diferencia de sus principales competidores es que se involucran profundamente con cada proyecto que llevan a cabo. Desde que configuran las primeras líneas de diseños hasta el seguimiento minucioso que hacen a sus clientes, posterior a la venta e instalación de sus cocinas.

Personalización y atención directa Una de las principales ventajas de diseñar una cocina con esta empresa es que escuchan las necesidades y mínimos requerimientos de sus clientes. Escuchan y atienden cada demanda con asesoría oportuna. El resultado no puede ser otro que lograr el diseño de una cocina de última vanguardia y con la calidad de una marca que goza de excelentes valoraciones.

Calidad de origen alemán Tal como lo hemos mencionado, todos sus proyectos están respaldados por la calidad y garantía de origen alemán. Para nadie es un secreto que este país es pionero en la fabricación de este tipo de mobiliario, así como también de las herramientas y sistemas de cada pieza. Como bien es sabido, la cocina representa una importante inversión familiar, por lo que es vital garantizar la calidad de cada detalle. En tal sentido, Áltico siempre estará ligado a Nolete Kuchen Muebles. Cada una de las piezas que se fabrican se ajustan a mano, lo cual garantiza un acabado perfecto del producto final.

Gran garantía de calidad No se puede pedir más, ya que contar con materiales y una instalación que mantenga sus garantías en la vida útil de tus muebles es un respaldo sin precedentes. Al diseñar e instalar la cocina con estos expertos estarás asegurando una asistencia permanente en cualquier necesidad apremiante que involucre los aspectos de tu cocina.

Años de experiencia que avalan el trabajo Son más de 15 años construyendo cocinas modernas, de calidad y en tendencia. Han aprendido a adaptarse a cada necesidad y exigencia que demanda el mercado. Gracias a esta trayectoria, el equipo de Áltico se encuentra en capacidad de resolver cualquier conflicto, adaptarse a las necesidades particulares de sus clientes y siempre posicionarse a la altura de cualquier expectativa.

Instalación especializada Cada proceso del diseño de una cocina es importante, pero la clave principal se encuentra en la instalación. Los profesionales de Áltico están conscientes de que es la fase crucial en la que se pone en juego la garantía del buen funcionamiento de todos los elementos que la conforman. Es por eso que cuentan con un equipo especialista en instalaciones, el cual garantiza que el montaje sea perfecto, así como también pueden responsabilizarse con los plazos y tiempos de entrega de cada proyecto.

Cocinas ecológicas Entre los compromisos más importantes que tiene esta marca alemana se encuentra el garantizar que todos los procesos de fabricación cumplan con los parámetros medioambientales. Sus cocinas cuentan con los certificados FSC y PEFC. El primero garantiza que los bosques en donde se gestiona la materia prima preservan la biodiversidad; mientras que el segundo certificado confirma que todas sus prácticas son responsables y sostenibles.

