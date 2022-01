Eduardo Murillo: destacado productor musical internacional Entrevista al reconocido productor musical, director gerente de Emusic Productions José Luis Ortiz

sábado, 8 de enero de 2022, 12:54 h (CET) He tenido la suerte de poder entrevistar a Eduardo Murillo, uno de los más prestigiosos productores musicales no sólo de Ecuador, sino de reconocido prestigio internacional dentro de Latinoamérica y fuera de ella. Lleva cientos de producciones discográficas desde que comenzó. Director Gerente de Emusic Productions. Durante estos años ha grabado música de todo tipo: clásica, folk, pop-rock, bandas y agrupaciones, etc. y ha trabajado con artistas de la talla internacional. Amigo y productor de muchos de los trabajos de Gabriela Franco.

1- – Tengo entendido que ya empiezas a ser de los veteranos del país, de Ecuador, en esto de las grabaciones, ¿no? Una de las cosas más hermosas de la música es que te conecta con todas las edades, y al ser un idioma propio, no importa tu lengua materna sino la forma como transmitas el mensajes en notas musicales. Comencé muy joven a los 14 años conectando una guitarra directo a la tarjeta de sonido de una pc, sonó espantoso (risas) pero mi pasión por ello me ha ido guiando hasta el día de hoy que tengo 32 años.

2- ¿Cómo te ha influido trabajar con los mejores en la grabación de sus producciones? Entre los aspectos más importantes son, el máximo desempeño en el menor tiempo posible sin sacrificar la calidad, volverse locos con los detalles y cualidades empáticas y positivas como grandes seres humanos. Un factor común que he encontrado es la pasión la música a niveles que, fuera de la "zona" parecerían una locura, como por ejemplo trabajar en letras durante 29 horas sin descanso, invertir 10 horas en desarrollar un sonido único que tendrá 2 segundos de performances. Ese tipo de cosas nacen del corazón y van mas allá de la simple idea de hacer música comercial por dinero/fama.

3- ¿Qué es lo que te queda por hacer? Muchísimo, queda tanto por experimentar y tantas expresiones del corazón por plasmar en notas, el mundo musical siempre está evolucionando como un universo vivo en constante expansión. Los últimos proyectos que estoy trabajando, son una mezcla de música orquestal, música clásica y música para videojuegos con storytelling. Otra cosa que también me funciona bien es que yo nunca termino una canción, más bien ella me dice cuando esta lista.

4- Ahora con la pandemia el mundo de las discográficas ¿cómo se encuentra? ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías aplicadas a la música y al mundo audiovisual? En definitiva, el mundo como lo conocíamos ha cambiado. La revolución digital se parte sumamente importante para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías dentro de la industria musical y de todas las industrias en general. El auge por el desarrollo de meta versos, ya está en marcha. Tenemos que construir todo desde cero en el mundo digital.

5- Eres compositor, productor y multiinstumentalista. ¿Cómo divides tu trabajo?

La estrategia y el control del tiempo es lo más importante. Todos tenemos 24 horas en el día, la diferencia es solo como la usamos. De forma macro lo divido es dos grupos: audio y video. Trabajo de lunes a domingo desde las 8am hasta las 22pm para tener el tiempo suficiente de grabar cada instrumento, mezclar, masterizar y realizar las correcciones necesarias en cada tema para luego proceder con la grabación del video (que es todo un universo increíble), editar y publicar el video. Este proceso me permite completar satisfactoriamente 1 tema por semana y poderlo subir a YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon, etc.

6-¿Crees que dentro del sector audiovisual , la parte de audio está poco valorada? Con la revolución digital que estamos viviendo, la parte audio en general está tomando una parte muy importante en del desarrollo de proyectos dentro de la industria cinematográfica y de videojuegos. En la actualidad una sola persona podría encargarse de todo el OST (original sound track) de una película o un videojuego. La tecnología nos permite dar ese paso gigantesco que de otra forma sería imposible. Imaginemos que tu película favorita del año de repente se quedara sin audio, sería aburrido y seguro dejarías de verla. La imagen está ligada al audio, por eso en las primeras películas en blanco y negro, tenían un "WURLITZER" detrás de la pantalla para dar vida a las películas de aquella época.

