La fotografía de Jerez de los Caballeros presentada por @ricardmebe, ganó #ConcursoFotoRed

Ganó el Concurso de Fotografía en Instagram organizado por la Red de Ciudades y Villas en el que la temática se ha centrado en el patrimonio monumental de las localidades que conforman la asociación: Consuegra, Ciudad Rodrigo, Sigüenza, Hondarribia, Estella-Lizarra, Jerez de los Caballeros, Laguardia, Marvão y Almazán Desde el 12 de septiembre y hasta el 12 de octubre estuvo abierto el plazo de presentación de trabajos al concurso de fotografía que la Red de Ciudades y Villas Medievales convocó el pasado mes de septiembre a través de la red social Instagram. Para poder participar solo era necesario ser mayor de 18 años y seguidor del usuario @villasmedievales.

Los participantes podían presentar hasta tres fotografías en las que la temática se centrara en el patrimonio monumental de las villas y ciudades que pertenecen a la asociación, indicando el lugar donde se había tomado la misma y con el hashtag #concursoFotoRed. Debiendo ser fotografías originales, no presentadas a otros concursos y no ser fotografías tipo selfie.

Francisco Javier García Gil por Almazán, Ángel Centeno por Ciudad Rodrigo, Enrique Jiménez por Consuegra, Javier Muñoz por Estella-Lizarra, Estitxu Ortolaiz Emparan por Hondarribia, José Mª Carretero Palacios por Jerez de los Caballeros, Uxue Olabarría por Laguardia, José Cortés Cortejarena por Sigüenza y Bruno Moura por Marvão, conformaron el jurado profesional que seleccionó 9 de las 160 fotografías presentadas, una por localidad, las cuales pasaron a someterse a una votación popular.

De ellas, las más votadas por el público han sido las fotografías ganadoras. En tercer lugar quedaba la fotografía de Sigüenza, presentada por @r_salao, con 478 me gustas. En segundo puesto era elegida la fotografía de Laguardia realizada por @ar_andujar, con 515 me gustas. Y como trabajo ganador, la fotografía de Jerez de los Caballeros de @ricardmabe, con 1.230 me gustas.

Los autores de las fotografías que han quedado en segundo y tercer lugar recibirán sendos lotes de productos eno-gastronómicos, en los que se incluye un producto típico de cada una de las localidades que forma la Red de Ciudades y Villas Medievales.

Por su parte, el ganador, pudo disfrutar de una noche de alojamiento y desayuno y una comida o cena para dos personas, además de una visita guiada, en una de las villas de la red.

Los participantes en el concurso conservarán sus derechos de autor sobre las fotografías pero permitirán a la Red de Ciudades y Villas Medievales su difusión a través de sus redes sociales (web, blog Facebook e Intagram).